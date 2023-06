Grand Prix d’Espagne : Charles Leclerc et Carlos Sainz déplorent les difficultés de Ferrari après une course décevante

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc ne comprend pas ce qui ne va pas avec sa Ferrari après avoir terminé P11 au Grand Prix d’Espagne

Charles Leclerc dit que Ferrari « fait quelque chose de mal » après qu’un week-end torride l’ait vu terminer hors des points au Grand Prix d’Espagne.

Le Monégasque a fait une sortie prématurée choquante des qualifications samedi car il ne pouvait gérer que 19e, avant d’apporter des changements du jour au lendemain à sa voiture qui ont entraîné un départ dans la voie des stands, bien que Ferrari n’ait trouvé aucun problème mécanique avec sa SF-23.

Alors que Leclerc a connu un dimanche légèrement amélioré, il n’a pas produit assez de rythme pour entrer dans les points, terminant 11e car il n’a pas réussi à dépasser Pierre Gasly d’Alpine dans les dernières étapes.

« Je ne comprends pas ce que nous faisons de mal mais nous faisons quelque chose de mal », a déclaré Leclerc Sky Sports F1.

« Je suis passé d’un premier dur (pneu), à un deuxième dur dans le dernier relais, j’ai fait la même chose et la voiture se comporte d’une manière complètement différente. »

Après avoir lancé un défi de taille à Verstappen au cours de la première moitié de la saison dernière, Ferrari n’a pas été en mesure de reproduire le type de rythme qui a fait de Leclerc un véritable prétendant au titre.

L’ampleur de leurs problèmes a été mise en évidence par l’arrivée de nouveaux pontons sur la voiture à Barcelone, l’incertitude de l’équipe quant à leur direction étant évidente dans le fait qu’ils ont utilisé l’ancienne et la nouvelle configuration à l’entraînement vendredi.

« Nous devons comprendre et travailler, mais cela fait maintenant quelques courses où nous avons du mal avec les conditions ou avec une voiture vraiment pointue et aujourd’hui ce n’est pas mieux », a ajouté Leclerc.

Après avoir subi deux abandons lors des trois premières courses de la saison, la sortie sans but de Leclerc en Espagne le laisse septième au classement des pilotes, à 128 points de Verstappen, qui a remporté dimanche sa cinquième victoire de la campagne.

Alors que Leclerc a déclaré que sa voiture s’était améliorée depuis samedi, sa confusion sur ce qui provoquait des incohérences dans ses performances a caractérisé l’étrange début de saison de Ferrari.

« C’était (se sentir mieux), mais les limites étaient à l’opposé », a-t-il déclaré. « Hier, je ne pouvais pas conduire, j’avais un arrière qui était super lâche et étrange. Nous allons analyser tout cela à l’usine. Aujourd’hui, c’était surtout l’avant.

« Les deuxième et troisième relais étaient un peu meilleurs. Le premier relais était vraiment mauvais mais je pense que c’était plus lié aux pneus.

« J’ai l’impression que tout le week-end, nous avons parlé avec les pilotes et nous avons du mal. C’est une si petite fenêtre et sur cette piste, elle semble être plus sensible que d’autres. Nous devons être au top de ces choses. »

Sainz: les faiblesses de Ferrari « ont pris vie » en Espagne

Les difficultés de Leclerc samedi ont été rendues plus bizarres par le fait que son coéquipier Carlos Sainz a obtenu un départ au premier rang aux côtés du poleman Verstappen lors de sa course à domicile.

Cependant, Sainz n’avait pas le rythme de course pour égaler ses performances en qualifications et a été confortablement dégagé par les voitures Mercedes et Sergio Perez de Red Bull, terminant finalement cinquième.

Sainz pense que le Circuit de Barcelona-Catalunya était un lieu de test pour Ferrari pour apporter ses améliorations, la piste étant particulièrement dure pour les pneus.

« Honnêtement, j’ai passé toute la course à gérer les pneus parce que nous savons que nous sommes très durs avec eux et avec ce circuit à forte dégradation, je ne pouvais tout simplement pas attaquer », a déclaré Sainz.

« Nous savons que c’est une faiblesse de notre voiture et que nous arrivions à un circuit à forte dégradation et à une course à deux arrêts, nous gérions tout le chemin en essayant d’atteindre les tours cibles des relais et en ratant toujours quelques-uns d’entre eux. .

« Les faiblesses de notre voiture prennent vie sur un circuit comme celui-ci avec les virages à grande vitesse et à quel point nous sommes durs avec les pneus. Mais cela montre aussi qu’hier, nous avons dû faire un assez bon tour.

« Je pense qu’aujourd’hui, c’était encore une fois, un peu en arrière par rapport à la vitesse actuelle de la voiture en course, et oui, ce type de piste n’est probablement pas génial pour nous. »

Les difficultés de Ferrari ont été accentuées par un affichage massivement amélioré de Mercedes, Lewis Hamilton prenant la deuxième place et George Russell troisième dans la W14 mise à jour.

« Nous avons identifié nos faiblesses et savons où nous manquons », a déclaré Sainz. « Les retours sont là et l’intention est là.

« Nous avons juste besoin de temps, pour continuer à essayer, continuer à apporter des choses pour améliorer le package. Mercedes a prouvé aujourd’hui qu’ils avaient fait un bon pas et c’est une bonne référence. »

« Nous ferons de notre mieux, je vois que l’équipe est unie, l’équipe pousse à fond à Maranello. »

