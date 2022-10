Grand Prix des États-Unis : Lance Stroll écope d’une pénalité de trois places sur la grille pour collision avec Fernando Alonso

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fernando Alonso et Lance Stroll sont entrés en collision au GP des États-Unis, Alonso étant envoyé en l’air en conséquence

Fernando Alonso et Lance Stroll sont entrés en collision au GP des États-Unis, Alonso étant envoyé en l’air en conséquence

Lance Stroll s’est vu infliger une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course pour avoir causé une collision avec Fernando Alonso lors du GP des États-Unis.

L’incident effrayant s’est produit au 23e tour lorsque Stroll a fait une embardée tardive à gauche dans la ligne droite et a envoyé Alonso dans les airs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson analyse le crash qui a envoyé Fernando Alonso dans les airs. Anthony Davidson analyse le crash qui a envoyé Fernando Alonso dans les airs.

Tandis que Stroll abandonnait après avoir été endommagé par la collision, le pilote Alpine a continué et a fait de grands progrès par la suite, remontant de la 17e à la 7e place.

Dans sa décision, la FIA a déclaré qu ‘”il était clair pour nous que le pilote de la voiture 18 a fait un geste tardif en réagissant à la tentative de dépassement du pilote de la voiture 14 en se déplaçant vers la gauche”.

Par conséquent, il a été jugé que “le conducteur de la voiture 18 était principalement à blâmer” et la punition a été infligée à l’homme d’Aston Martin. Il purgera sa pénalité sur la grille lors du GP du Mexique ce week-end.

Malgré la décision de la FIA, Stroll était d’avis que l’accident avec son coéquipier pour 2023 était un “incident de course” et que les deux parties pourraient être tenues pour responsables.

“Fernando a fait une bonne course sur 11, je suis allé défendre, il y avait une différence de vitesse, donc il était un peu plus rapide que moi et puis juste une erreur de jugement”, a déclaré Stroll.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote Alpine Fernando Alonso revient sur le GP des États-Unis et souligne la force de la voiture après que l’Espagnol s’en soit sorti indemne. Le pilote Alpine Fernando Alonso revient sur le GP des États-Unis et souligne la force de la voiture après que l’Espagnol s’en soit sorti indemne.

“Un peu des deux côtés, je pense.

“Je lui ai laissé de la place sur la gauche, il était très proche avec une grosse différence de vitesse.

“Peut-être que j’ai bougé un peu tard, donc je pense que ce n’est qu’un de ces incidents de course où tout s’est mal passé en même temps.”

En effet, Alonso pensait également que l’accident était “difficile” à appeler et était juste soulagé d’être en bonne santé après la rencontre effrayante.

“Nous avons une voiture très solide. Quiconque tombe avec Alpine cette année a tout à perdre”, a plaisanté Alonso.

Il a poursuivi: “Nous avons eu de la chance aujourd’hui non seulement avec la voiture, mais ma santé a été en danger pendant un moment, et je suis heureux de parler ici avec vous et non au centre médical.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote Alpine Fernando Alonso revient sur le GP des États-Unis et souligne la force de la voiture après que l’Espagnol s’en soit sorti indemne. Le pilote Alpine Fernando Alonso revient sur le GP des États-Unis et souligne la force de la voiture après que l’Espagnol s’en soit sorti indemne.

“Nous avons eu de la chance avec la première voiture de sécurité car nous étions 7e à ce moment-là, puis nous sommes revenus 17e, puis nous avons terminé 7e, donc de bons points aujourd’hui.

“C’est difficile. Je l’ai vu maintenant à la télévision des commissaires et nous nous déplaçons tous les deux en même temps vers la gauche, donc ce n’est pas qu’il a réagi, c’était un moment malheureux de la course pour nous deux.

“Après l’accident, j’ai pensé abandonner la voiture dans le virage parce que je pensais qu’elle devait être cassée quelque part mais ils ont changé les pneus et l’aileron avant, et je ne croyais toujours pas de la part de l’équipe que tout allait bien.

“Mais nous avons terminé la course, et nous n’avons fait que cet arrêt avec 32 tours à faire et nous avons terminé la course, donc c’était assez incroyable à la fin.”