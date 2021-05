Grand Prix de Turquie annulé, remplacé par le deuxième GP d’Autriche

Le Grand Prix de Turquie, qui n’a été inscrit au calendrier de la Formule 1 qu’en remplacement du GP du Canada annulé il y a deux semaines, a lui-même été supprimé vendredi. Les chefs de Formule 1, contraints à un autre changement en raison des protocoles Covid-19, ont annoncé qu’ils retourneraient à la place dans le paradis du sport, l’Autriche.

La décision a été prise à la suite de « l’annonce de nouvelles restrictions de voyage imposées par plusieurs pays dans lesquels les équipes de F1 sont basées, affectant les voyages depuis la Turquie », ont-ils déclaré.

«Suite à des discussions avec le promoteur en Turquie et les parties prenantes concernées, il ne sera pas possible d’avoir la course en Turquie entre les 11 et 13 juin.

« Le promoteur a demandé que nous examinions l’opportunité potentielle pour la course d’être reportée plus tard dans la saison si possible, aux côtés de la Chine qui a fait la même demande plus tôt cette année. »

La Formule 1 a confirmé qu’il y aura désormais deux courses en Autriche, consécutives, avec la première course, le Grand Prix de Styrie, qui aura lieu les 25 et 27 juin et le Grand Prix d’Autriche se déroulant à sa date initiale du 2 au 4 juillet. .

En raison de ce changement, le Grand Prix de France passera une semaine plus tôt au 18-20 juin.

– La Turquie sur la liste rouge du Royaume-Uni – Le sort de la Turquie en tant qu’hôte de la course a été scellé jeudi lorsque le gouvernement britannique a placé le pays sur sa liste de voyage «rouge».

Cela verrait les restrictions sanitaires les plus strictes imposées aux résidents britanniques qui devraient être mis en quarantaine pendant 10 jours dans un hôtel à leurs propres frais à leur retour.

Sept des 10 équipes de F1 sont basées au Royaume-Uni.

«Nous avions tous hâte de courir en Turquie, mais les restrictions de voyage en place nous ont empêché d’être là en juin», a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1.

«La Formule 1 a montré une fois de plus qu’elle était capable de réagir rapidement aux développements et de trouver des solutions et nous sommes ravis d’avoir un double en-tête en Autriche, ce qui signifie que notre saison se restera à 23 courses.»

Au cours de la saison 2020 frappée par la pandémie, l’Autriche a accueilli les deux premières courses sur le circuit de Spielberg, niché au pied des Alpes. Il y a eu 17 courses au total, dans 12 pays.

La saison 2021 a débuté à Bahreïn le 28 mars, après le report du Grand Prix d’Australie.

La course de Melbourne est désormais fixée au 21 novembre, mais reste sous la menace d’une annulation en raison de sévères restrictions de voyage en Australie.

Plusieurs autres courses en Asie à l’automne (Singapour et Japon) et dans les Amériques (États-Unis, Mexique et Brésil) sont également incertaines en raison de la situation sanitaire.

« La situation actuelle de Covid-19 reste fluide et nous continuerons de suivre la situation avec les promoteurs et les équipes, mais la Formule 1 a de nouveau montré qu’elle est capable de relever ces défis et de s’adapter rapidement pour réduire l’impact sur la saison », F1 chefs ont déclaré dans un communiqué.

Plus de 78 000 tests Covid ont été effectués dans la communauté F1 la saison dernière, ne renvoyant que 78 tests positifs, ont-ils déclaré.

Jusqu’à présent cette saison, 17 000 tests ont été effectués avec 15 cas positifs, renvoyant un taux tout aussi bas de 0,1 pour cent.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton mène le championnat avant le cinquième tour à Monaco le 23 mai.

