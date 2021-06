Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Max Verstappen avait livré une « masterclass » lors de sa victoire fulgurante au Grand Prix de Styrie pour la quatrième consécutive de l’équipe en forme.

Pendant ce temps, son homologue Mercedes Toto Wolff a admis que dimanche représentait la « première course vraiment en huit ans » où ils « manquaient juste de rythme ».

Mais les septuple champions en titre ont juré de se battre dans ce qui s’avère le défi soutenu le plus sévère à leur domination de l’ère des moteurs hybrides-turbo de la F1.

Verstappen a mené les 71 tours sur la piste de Red Bull dimanche, Hamilton, deuxième, glissant régulièrement à la dérive de Red Bull tout au long de la course.

Anthony Davidson examine de plus près certains des incidents clés du Grand Prix de Styrie.

« Toute l’équipe travaille extrêmement bien en ce moment », a déclaré Horner à Sky Sports F1.

« Le seul hic que nous ayons eu dans cette course était l’arrêt au stand de Checo [Perez] mais à part ça, c’était une performance impeccable, en particulier de Max qui vient de si bien gérer la course.

« Le one-stop était la route la plus rapide pour lui. Nous pouvions voir que les pneus de Lewis commençaient à s’ouvrir, nous en étions donc conscients, mais la façon dont il contrôlait la course et creusait l’écart, c’était la victoire la plus dominante que nous ayons remportée. « J’ai eu jusqu’à présent cette année contre Mercedes. C’est donc très encourageant. »

Verstappen menait Hamilton de 17 secondes avant que la Mercedes ne se dirige vers les stands pour un arrêt tardif «gratuit» pour des pneus neufs afin de réaliser le tour le plus rapide, qu’il a réalisé.

Horner a déclaré: « Max a incroyablement bien contrôlé la course. C’était une masterclass. »

Christian Horner ne tarit pas d'éloges sur Max Verstappen après la conduite dominante du Néerlandais dans le Grand Prix de Styrie.

Le Néerlandais de 23 ans a maintenant remporté 14 victoires au cours de sa carrière en F1 – le plaçant dans le top 20 de la liste de tous les temps – mais, après avoir triomphé au Paul Ricard la semaine dernière, c’est la première fois que Verstappen a été victorieux dans les événements consécutifs.

« C’était très agréable pour être honnête », a déclaré Verstappen, qui mène maintenant Hamilton par 18 points au championnat.

« J’avais un très bon rythme. De plus, la dégradation des pneus a été très positive pour nous ce week-end, ce qui est normalement un point fort pour Mercedes. Nous pouvons donc en être très satisfaits. L’écart ? Je ne m’attendais pas à être aussi grand. »

Mercedes : ce n’est pas un fait accompli

Soulignant l’ampleur de leur succès à l’ère des moteurs turbo-hybrides, c’est la première fois depuis 2013 que Mercedes a disputé quatre courses sans gagner.

Wolff a admis que cette défaite particulière était différente des autres – mais a tout de même clairement indiqué que Mercedes n’abandonnerait pas même s’ils ne développent plus leur voiture 2021.

« Ce qui est difficile, c’est que c’est vraiment la première course en huit ans où vous manquez de rythme », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes.

Toto Wolff dit que son équipe a beaucoup à réfléchir après que Lewis Hamilton ait raté la P1 du Grand Prix de Styrie.

« Là où vous voyez que nous avons arrêté de développer pour cette année parce que nous pensons que les prochaines années sont si importantes pour bien faire les choses, et elles continuent d’ajouter des éléments. Il y a des camions qui arrivent avec des pièces aérodynamiques et tout le mérite à cette stratégie, et vous vous sentez comme s’ils s’enfuyaient.

« Le nouveau groupe motopropulseur consolide ses performances. Nous devons juste réfléchir et tirer le meilleur parti de l’ensemble dont nous disposons. C’est loin d’être terminé.

Et Wolff a déclaré : « Nous sommes totalement excités. Ce n’est pas un fait accompli car nous manquions de rythme aujourd’hui. »

Verstappen dit que Red Bull va « continuer à pousser »

Dans ce qui est probablement une bonne nouvelle pour Red Bull compte tenu de la forme de la RB16B ce week-end, la F1 reste en Autriche pour une deuxième course consécutive sur le site de Spielberg la semaine prochaine.

Verstappen a insisté sur le fait que les écarts étaient susceptibles de se réduire entre les équipes alors que le terrain mettait en pratique les enseignements de la première semaine pour le GP d’Autriche.

Mais il a déclaré que Red Bull, à la poursuite d’un premier titre mondial en huit ans, ne montrerait aucun relâchement dans sa propre quête de plus de performances.

Lorsqu’on lui a dit qu’il en avait vu un avec la RB16B, Verstappen a déclaré : « J’étais aussi d’accord avec la voiture de l’année dernière mais ce n’était pas aussi rapide que cette voiture ! Alors vous conduisez jusqu’à la limite de la voiture.

Max Verstappen revient sur sa victoire écrasante sur Lewis Hamilton dans le Grand Prix de Styrie alors qu'il étend son avance sur le Britannique de 18 points.

« Nous avons une très bonne voiture maintenant. Bien sûr, je veux toujours qu’elle soit meilleure, je pense que tout le monde a la même mentalité, donc nous continuons toujours à pousser parce qu’il y a toujours des choses que vous pouvez faire mieux. C’est donc ce que nous allons essayer à refaire la semaine prochaine.

« Nous essayons de continuer à pousser chaque week-end pour apporter plus de performances à la voiture. »