Grand Prix de Singapour : Sergio Perez salue sa “meilleure performance” après avoir dépassé et retenu Charles Leclerc

Sergio Perez a remporté le Grand Prix de Singapour avec Charles Leclerc et Carlos Sainz complétant le podium

Sergio Perez a célébré “le meilleur entraînement de sa carrière” alors qu’il dominait un Grand Prix de Singapour exténuant dimanche.

Perez est l’un des deux seuls hommes qui peuvent encore mathématiquement refuser à Max Verstappen le championnat des pilotes de cette saison et a dépassé l’autre – Charles Leclerc de Ferrari – dans le premier tour avant de contrôler le reste de la course pour assurer sa quatrième victoire en carrière.

Le premier Grand Prix de Singapour en trois ans, qui a été retardé d’une heure en raison de fortes pluies, comportait plusieurs voitures de sécurité et a été couru jusqu’à la limite maximale de deux heures avant que Perez ne doive survivre à une enquête d’après-course par les commissaires sportifs pour infractions derrière la voiture de sécurité.

Et le Mexicain pense que cette victoire exténuante a été sa plus belle journée en Formule 1 et a envoyé un message clair à ses détracteurs.

“C’était certainement ma meilleure performance”, a déclaré Perez après la course. “J’ai contrôlé la course.

“Les trois derniers tours ont été si intenses – quand je suis sorti de la voiture, je l’ai senti. J’ai tout donné aujourd’hui.”

Il a ajouté lors de sa conférence de presse d’après-course : “Je suis super content. Cette victoire est vraiment spéciale pour moi car j’ai eu une mauvaise passe lors des dernières courses.

“Les médias en Formule 1 la rendent beaucoup plus grande. Peut-être est-ce parce que je suis juste mexicain ? Si je ne suis pas sur le podium pendant deux courses consécutives, je vis la pire saison de ma vie et Red Bull devrait me laisser tomber.

“C’est le genre de choses que vous voyez et c’est donc agréable de remporter la victoire. Cela ne rappelle à personne à quel point je suis bon, mais c’est toujours bien de faire ce genre de performances.”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a souscrit à son verdict, affirmant que dimanche avait dépassé son succès à Monaco plus tôt cette saison.

“C’est, sans l’ombre d’un doute, la meilleure conduite de sa carrière. Dans des conditions difficiles, il a réussi le départ, il a converti le départ… et a toujours été en contrôle et super cool”, a déclaré Horner.

“C’est un énorme, énorme résultat pour lui et je suis super fier de lui aujourd’hui.

“Je pense que cela surpasse même sa victoire à Monaco et sous une pression énorme, il est sorti et a livré.”

Verstappen : “Ce n’est pas là où nous voulons être”

Cependant, Verstappen a dû réfléchir à un week-end difficile qui a prolongé son attente d’une deuxième couronne de championnat des pilotes pendant au moins une semaine.

Après s’être qualifié huitième et être tombé 12e après un départ lent, Verstappen s’était battu jusqu’à la cinquième place, pour sortir de la piste en essayant de dépasser Lando Norris après un redémarrage de la voiture de sécurité au 40e tour.

Il a récupéré pour terminer septième – dépassant à la fois Lewis Hamilton et Sebastian Vettel dans les phases finales – mais n’était pas satisfait du résultat compte tenu du rythme de sa Red Bull.

“Ce n’est pas là où nous voulons être”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Hier, vous vous êtes mis dans une situation comme celle-là et cela peut soit fonctionner brillamment et vous pouvez revenir à l’avant, soit c’est très frustrant comme nous l’avons fait.

« Septième, c’est mieux que huitième, mais ce n’est pas pour ça que je suis ici, pas avec une voiture comme ça et ce que nous avons montré à l’entraînement.

“C’est juste incroyablement désordonné.”

La F1 revient le week-end prochain avec le Grand Prix du Japon et toutes les sessions sont en direct sur Sky Sports F1, y compris la course à 6 heures du matin le dimanche 9 octobre.