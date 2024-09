Grand Prix de Singapour : Lewis Hamilton accuse Mohammed Ben Sulayem d’utiliser un langage « stéréotypé »

Les commentaires de Ben Sulaymen sont venus dans une interview avec motorsport.com,, externe dans lequel il a suggéré que les pilotes pourraient être sanctionnés pour avoir juré par radio lors des courses.

Les gros mots sont toujours bipés lors des retransmissions télévisées par la F1, ce qui retarde la transmission des conversations radio des équipes afin qu’elles puissent être vérifiées en termes de langage.

Ben Sulayem a déclaré : « Nous ne sommes pas des rappeurs, vous savez. Ils disent le mot en f, combien de fois par minute ? Nous ne sommes pas là. C’est eux et nous sommes [us].”

Il a déclaré qu’il comprenait que les conducteurs étaient « dans le feu de l’action », mais a ajouté : « Nous devons être prudents dans notre comportement. Nous devons être des personnes responsables. »

« Et maintenant, avec la technologie, tout est en direct et tout est enregistré. Au bout du compte, nous devons étudier cela pour voir si nous minimisons ce qui est dit publiquement.

« Imaginez que vous êtes assis avec vos enfants et que vous regardez la course et que quelqu’un vous lance des gros mots. Que diraient vos enfants ou vos petits-enfants ? Que leur apprendriez-vous si c’était votre sport ? »

Plusieurs conducteurs ont réagi aux propos de Ben Sulaymen.

Le champion du monde Max Verstappen a déclaré que ces remarques ne pouvaient tout simplement pas être diffusées, ajoutant : « Vous allez jurer de toute façon. Si ce n’est pas dans cette salle, peut-être ailleurs. Tout le monde jure. Certaines personnes un peu plus que d’autres. Cela dépend aussi un peu de la langue que vous parlez. Bien sûr, les insultes sont une autre chose. »

« Il faut probablement limiter les choses ou prévoir un délai pour pouvoir censurer certaines choses. Cela aidera beaucoup plus que d’interdire les conducteurs parce que, par exemple, je ne pouvais même pas prononcer le mot en f. »

« Et puis, excusez-moi pour le langage mais allez, qui sommes-nous ? Des enfants de cinq ou six ans ? Même si un enfant de cinq ou six ans regarde, je veux dire, ils finiront par jurer de toute façon même si leurs parents ne le font pas ou ne le permettent pas.

« Quand ils grandiront, ils se promèneront avec leurs amis et ils jureront. Vous savez donc que cela ne change rien. »

Et son rival pour le titre, Lando Norris de McLaren, a déclaré : « Ils ne peuvent tout simplement pas écouter les radios, donc c’est assez simple de leur côté, nous sommes les gars dans le feu de l’action sous stress, sous pression, en train de nous battre, d’avoir de gros accidents, c’est juste beaucoup plus facile pour eux de le dire que pour nous de le faire.

« Nous sommes là-bas, nous mettons notre cœur en jeu pour essayer de courir contre des gens, nous donnons tout, notre rythme cardiaque est si élevé, nous y mettons simplement notre passion et notre amour.

« Bien sûr, il y aura des gros mots de l’autre côté, mais c’est juste parce que nous essayons et que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes et nous nous sentons lésés lorsque les choses ne se passent pas bien, à cause de l’excitation et de tout ça. »

Il s’agit de la dernière d’une série de controverses dans lesquelles Ben Sulayem s’est retrouvé empêtré depuis qu’il est devenu président de la FIA en décembre 2021.

La FIA est poursuivie en justice par Susie Wolff, la directrice de l’Académie de F1 pour les femmes pilotes en herbe, après que celle-ci a lancé une enquête sur les conflits d’intérêts à son encontre et à l’encontre de son mari Toto, le directeur de l’équipe Mercedes, l’année dernière.

Il a été innocenté plus tôt cette année d’avoir interféré avec les résultats des courses à la suite d’allégations formulées par un lanceur d’alerte.

Dans d’autres controverses, il a reçu une lettre de cessation et d’abstention de la part des avocats de la F1 suite à sa réaction sur les réseaux sociaux à une histoire affirmant que le fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite avait tenté d’acheter le sport.

Et il a défendu des propos sexistes historiques sur son ancien site Internet.