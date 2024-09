Grand Prix de Singapour : Lando Norris en pole aux côtés de Max Verstappen

Norris doit se rapprocher de Verstappen d’un peu plus de huit points par course en moyenne pour battre le Néerlandais et remporter le championnat, soit plus que l’écart entre la première et la deuxième place.

Le coéquipier de Norris, Oscar Piastri, vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan le week-end dernier, n’a pu terminer que cinquième.

Et ce fut une séance médiocre pour Ferrari, pour qui Sainz a gagné à Singapour l’année dernière.

En plus de l’accident de l’Espagnol, son coéquipier Charles Leclerc a vu son temps au tour supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste et s’élancera neuvième.

Leclerc n’a en tout cas réussi qu’à signer le septième temps, plus lent que la Haas de Nico Hulkenberg, qui a pris une impressionnante sixième place devant la Aston Martin de Fernando Alonso et la RB de Yuki Tsunoda.

Norris a déclaré : « J’avais du mal à progresser et les gars autour de moi étaient de plus en plus rapides, ce qui me mettait la pression. Mais c’était suffisant pour la pole. Je me suis senti en confiance tout le week-end. Peut-être pas autant en qualifications, mais nous avons fait le travail. »

Verstappen, qui n’était pas satisfait de sa voiture lors des essais libres du vendredi, a déclaré : « Les qualifications se sont bien déroulées. Nous avons réussi à améliorer la voiture.

« Je suis content d’être en première ligne si vous regardez d’où nous sommes partis hier. Tout le monde n’a qu’un tour à faire donc il ne faut pas en faire trop. Je prends la deuxième place, j’en suis content. »

La troisième place d’Hamilton est sa meilleure qualification depuis qu’il était deuxième sur la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Les qualifications ont été un désastre pour moi toute l’année et j’ai juste travaillé et travaillé et travaillé pour essayer de revenir là-haut et tout d’un coup, la voiture est venue vers moi pour la première fois depuis longtemps en qualifications.

« Nous avons évolué de manière équilibrée. Nous avons tout changé et la mécanique a été irréprochable. J’espère que nous serons en bonne position pour nous battre pour la tête demain. »