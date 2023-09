Grand Prix de Singapour : comment Red Bull peut remporter le championnat des constructeurs de F1 2023 ce week-end

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jenson Button donne son avis sur les derniers commentaires de Lewis Hamilton sur les partenaires de conduite de Max Verstappen, ainsi que sur l’avenir de Lando Norris.

Red Bull a l’opportunité de remporter le championnat des constructeurs de Formule 1 2023 ce week-end lors du Grand Prix de Singapour.

L’équipe basée à Milton Keynes a été totalement dominante cette année, remportant chaque course au cours de l’une des saisons les plus impressionnantes de l’histoire de ce sport.

Devant Singapour, Red Bull compte 583 points, 310 devant Mercedes, deuxième, et Ferrari 45 derrière.

Après ce dimanche, ce seront sept Grands Prix, plus trois Sprint Races, soit 353 points à gagner. Si Red Bull mène le championnat des constructeurs par 353 points ou plus après le Grand Prix de Singapour, ils seront champions.

Comment Red Bull peut-il remporter le championnat des constructeurs ?

Le calcul est relativement simple car Red Bull doit terminer doublé pour avoir une chance de décrocher le titre des constructeurs.

Ce résultat donnerait 43 points à Red Bull, ils comptent donc sur Mercedes pour ne pas marquer de points afin d’atteindre les 353 points d’avance dont ils ont besoin.

Si Max Verstappen ou Sergio Perez obtenaient le point bonus pour le tour le plus rapide de la course, alors un point pour Mercedes donnerait à Red Bull le championnat. Tant que Mercedes marque deux points ou plus, Red Bull ne peut pas devenir champion à Singapour.

Le doublé de Red Bull avec le tour le plus rapide et Mercedes marque un point ou moins signifie qu’ils sont champions

Le doublé de Red Bull sans le meilleur tour et Mercedes ne marque aucun point signifie qu’ils sont champions

Quand Verstappen pourra-t-il remporter le championnat des pilotes

Quant à Verstappen, il est en route vers un troisième titre de pilote puisqu’il détient 145 points d’avance sur son coéquipier Red Bull Perez.

Verstappen ne peut pas remporter le championnat à Singapour, mais pourrait mathématiquement le faire au Japon s’il continue de dominer ce week-end.

Le Néerlandais devra quitter en direct le Grand Prix du Japon, qui aura lieu la semaine après Singapour du 22 au 24 septembre. Sky Sports F1avec un avantage de 180 points ou plus, il remportera le titre.

À moins que Perez ne connaisse deux week-ends décevants, la destination la plus probable pour que Verstappen devienne triple champion du monde est le Grand Prix du Qatar, qui est un week-end de sprint du 6 au 8 octobre.

