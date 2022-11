Grand Prix de Sao Paulo: Lewis Hamilton “ne s’inquiète pas” de courir avec Max Verstappen à l’avenir après une collision

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrés en collision au deuxième virage après le redémarrage de la course à la suite d’une voiture de sécurité

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrés en collision au deuxième virage après le redémarrage de la course à la suite d’une voiture de sécurité

Lewis Hamilton a insisté sur le fait qu’il n’était “pas inquiet” de courir avec Max Verstappen à l’avenir, malgré une collision qui lui aurait peut-être coûté la victoire à Sao Paulo.

Les deux rivaux sont allés roue contre roue dans le deuxième virage à Interlagos après un redémarrage de la voiture de sécurité au début de la course de dimanche, mais sont entrés en collision et les deux ont été forcés de quitter la piste, voyant Hamilton chuter de la deuxième à la huitième tandis que Verstappen devait s’arrêter pour un nouveau Aile de devant.

Le Néerlandais s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir causé la collision avec Hamilton, affirmant que “ce n’était pas un incident de course” sur la radio de l’équipe.

“Que puis-je dire? Vous savez comment c’est avec Max”, a déclaré Hamilton lorsqu’il a été interrogé sur l’incident immédiatement après avoir terminé deuxième derrière son coéquipier George Russell, mais il a ensuite insisté sur le fait qu’il n’était pas inquiet de se battre à nouveau avec son rival de longue date. dans le futur.

“Je ne suis pas inquiet”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-course du GP de Sao Paulo.

“Je pense que c’est naturel quand vous avez du succès et les chiffres sur votre poitrine que vous devenez un peu une cible, mais ça va.

“Ce n’est pas quelque chose que je n’ai pas traité auparavant.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen a déclaré que Hamilton aurait gagné la course sans leur accident Verstappen a déclaré que Hamilton aurait gagné la course sans leur accident

Verstappen, qui a récupéré pour terminer sixième, a déclaré plus tard que la punition de cinq secondes n’avait aucun sens parce que son Red Bull manquait de rythme pour concourir pour la victoire à Interlagos – et il a accusé le pilote Mercedes de ne pas vouloir courir.

Il a même soutenu que Hamilton aurait battu Russell à la victoire s’il avait laissé plus de place et évité le contact.

“J’ai fait le tour de l’extérieur et j’ai vraiment senti qu’il n’allait pas laisser d’espace, alors je me suis lancé”, a déclaré Verstappen à Sky Sports F1.

“Il ne m’a pas laissé d’espace donc je savais que nous allions nous retrouver.

“Cela lui a coûté la victoire. Pour moi, cela m’a donné cinq secondes.

“Cela n’aurait pas eu d’importance pour ma course car nous sommes beaucoup trop lents, mais c’est juste dommage car je pensais que nous pourrions très bien courir ensemble.

“Clairement, l’intention n’était pas là pour courir.”

Hamilton : Honnêtement, je suis ravi

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hamilton a déclaré qu’il était ravi pour l’équipe Mercedes après avoir terminé deuxième Hamilton a déclaré qu’il était ravi pour l’équipe Mercedes après avoir terminé deuxième

Hamilton s’est remis de l’incident pour aider Mercedes à remporter son premier doublé de la saison, un résultat qu’il a qualifié de “merveilleux”.

La finale de la saison du week-end prochain à Abu Dhabi représente la dernière chance en 2022 pour le septuple champion du monde de préserver son fier record de victoires à chaque saison de sa carrière, mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret car Russell l’a battu au sommet. du podium au Brésil.

“Honnêtement, je me sens vraiment bien”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

“Nous avons travaillé si dur cette année. D’être là où nous sommes, de nous battre pour la première ligne, de nous battre pour les podiums et d’obtenir un doublé, honnêtement, je suis ravi pour toute l’équipe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hamilton s’est brillamment remis de la collision pour assurer un doublé Mercedes Hamilton s’est brillamment remis de la collision pour assurer un doublé Mercedes

“Qui sait [if Mercedes can win in Abu Dhabi]? Nous ne nous attendions pas à être aussi rapides que ce week-end. C’est juste incroyable, le revirement.

“C’est vraiment grâce aux incroyables hommes et femmes de l’usine, qui ont travaillé si dur toute l’année, n’abandonnant jamais et continuant à pousser.

“Félicitations à George. C’est une merveilleuse victoire pour lui – une journée un peu plus simple pour lui que pour moi.

“Je suis quand même reconnaissant d’avoir pu revenir là-haut et d’obtenir la victoire pour l’équipe.”

Analyse: Karun Chandhok de Sky Sports F1 sur la collision Hamilton-Verstappen

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok analyse si Verstappen méritait la pénalité de cinq secondes Karun Chandhok analyse si Verstappen méritait la pénalité de cinq secondes

“Alors qu’ils traversaient le premier virage, Max était momentanément devant Hamilton, mais Hamilton est sur la ligne intérieure, faisant la distance la plus courte et une vitesse légèrement plus rapide parce que Max est hors ligne, Lewis est à une demi-longueur de voiture devant.

“Je pense que ce que les commissaires ont fait, c’est voir le virage deux et le virage un comme des virages séparés. Ils ont jugé que Max avait forcé Lewis à sortir de la piste au virage deux. Alors qu’ils descendaient la colline, Max a traversé avec beaucoup de vitesse et ça s’est terminé avec les deux voitures hors piste.

“Max a la largeur d’une voiture mais il est sur une trajectoire très serrée pour le virage deux. Même si Lewis n’était pas là, Max aurait dû traverser le virage deux à une vitesse beaucoup plus faible que s’il était sur le ligne de course conventionnelle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Temps forts du GP de Sao Paulo depuis Interlagos Temps forts du GP de Sao Paulo depuis Interlagos

“En descendant la colline, il aurait pu y avoir une opportunité pour Lewis de laisser un peu plus d’espace à Max, mais la réalité est dans sa situation, c’est qu’il y avait toujours un écart qui se rétrécissait.

“Lewis a tourné dans le virage et je pense qu’il s’attendait à ce que Max recule. Max est venu avec beaucoup plus de vitesse que Lewis ne s’y attendait et ils ont pris contact et les deux pilotes se sont retrouvés assez loin de la piste.

“Je pense que les commissaires ont jugé que Max forçait Lewis à sortir de la piste. Je pense que c’est probablement juste.”