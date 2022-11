Grand Prix de Sao Paulo : Kevin Magnussen promet de « s’amuser » alors que Haas fait du rêve de la pole position une réalité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les scènes folles de célébration alors que Kevin Magnussen a obtenu la première pole position de sa carrière

Émouvant, Kevin Magnussen a promis de “s’amuser” lors du Sprint de Sao Paulo samedi après une pole position spectaculaire que son patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a décrite comme “le genre de chose dont vous avez peur de rêver”.

Le Danois, qui a terminé sur le podium lors de sa toute première course en 2014, a obtenu sa première pole lors de son 100e Grand Prix, profitant du temps humide au Brésil pour terminer devant Max Verstappen sur la feuille de temps.

George Russell de Mercedes, qui partira troisième, s’est retrouvé dans un bac à gravier avec huit minutes restantes en Q3 pour déclencher un drapeau rouge, et alors que de fortes pluies tombaient, le temps de Magnussen était inégalé et il a pu célébrer l’un des plus beaux moments de son carrière.

“Dans ce sport, je monte et descends (avec les émotions). C’est très amusant des jours comme celui-ci, c’est sûr”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

“Je ne savais pas à quoi m’attendre à l’époque [in 2014]. Je suis arrivé en tant que petit garçon arrogant pensant que j’étais le roi du monde. J’ai eu beaucoup de leçons par la suite, montrant à quel point c’est difficile dans ce sport.

“Maintenant, je suis en pole position, donc je vais juste profiter.

“Je dois juste profiter de ce moment jusqu’à samedi, en m’alignant en pole position. Voir ma petite voiture Haas blanche là-bas en pole position va être très amusant.”

“Je n’arrive toujours pas à y croire.”

Steiner : Un rêve est devenu réalité

Ce fut également un moment émouvant pour le directeur de l’équipe Haas, Steiner, qui l’a qualifié de l’un des plus grands que l’équipe ait jamais connus.

Il a également rendu hommage à Magnussen, qui n’a été appelé dans l’équipe qu’en remplacement tardif juste avant le début de cette saison.

“C’est le genre de chose dont vous avez peur de rêver”, a-t-il déclaré à Sky Sports. “Toute l’équipe travaille dur depuis sept ans. Les circonstances nous ont permis de réussir celui-ci.

“Ce n’était pas de la chance, c’était bien mérité de la part du pilote et de l’équipe, étant sur les bons pneus au bon moment et Kevin faisant un tour quand c’était nécessaire.

“Il était le premier sorti, on pourrait dire qu’il avait un avantage mais aussi qu’il avait un désavantage car il n’avait personne pour évaluer les choses, il était seul.

“Kevin mérite beaucoup. Toute l’équipe le mérite et il fait partie de l’équipe.

“Nous travaillons toujours dur, nous n’abandonnons jamais et nous continuons à nous battre.”

Magnussen était également reconnaissant à son équipe de l’avoir fait sortir tôt en Q3 pour établir son tour rapide et profiter des conditions.

“Quel travail phénoménal l’équipe a fait pour me mettre sur la voie des stands en tant que première voiture à me donner le meilleur morceau de piste. Il commençait à pleuvoir donc c’était la partie cruciale”, a-t-il déclaré.

“La voiture était solide. Nous étions en lice pour Q3. C’était un peu bruineux et pas complètement sec et notre voiture était parfaite pour ça.”

“Aujourd’hui, la grande différence a été de me faire sortir dans la voie des stands en tant que première voiture.

“C’est incroyable. Merci à Gene Haas et Guenther et à toute l’équipe pour cette opportunité.

“Ça vient d’être un voyage incroyable.

“C’est incroyable, merci. Attaque maximale, allons-y pour quelque chose de drôle.”

GP de Sao Paulo : résultat des qualifications, Top 10

1) Kevin Magnussen, Haas

2) Max Verstappen, Red Bull

3) George Russel, Mercedes

4) Lando Norris, McLaren

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) Esteban Ocon, Alpin

7) Fernando Alonso, alpin

8) Lewis Hamilton, Mercedes

9) Sergio Pérez, Red Bull

10) Charles Leclerc, Ferrari

Regardez tout le week-end du Grand Prix de Sao Paulo en direct sur Sky Sports F1 Sprint samedi à 19h30 tandis que la course aura lieu à 18h dimanche