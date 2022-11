Grand Prix de Sao Paulo : George Russell et Lewis Hamilton travailleront ensemble pour offrir la victoire à Mercedes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



“C’est comme ça que nous roulons”: George Russell a franchi la ligne en premier lors du Sprint de samedi

George Russell et Lewis Hamilton prévoient de travailler ensemble pour garder une longueur d’avance sur Max Verstappen et décrocher une première victoire de la saison à Sao Paulo.

Le duo Mercedes a obtenu son premier lock-out au premier rang en tant que coéquipiers après que Russell a dépassé le champion du monde Verstappen pour remporter la victoire lors du Sprint de samedi, tandis que Hamilton s’est battu depuis la huitième place sur la grille pour terminer troisième.

La pénalité de cinq places sur la grille de Carlos Sainz voit Hamilton promu deuxième sur la grille pour la course de dimanche et Russell s’attend à ce que Mercedes utilise différentes stratégies pour neutraliser la menace Red Bull derrière.

“C’est fou de penser que nous commençons tous les deux au premier rang et que Lewis a fait un excellent travail en venant de P8, donc c’est excitant”, a-t-il déclaré après avoir remporté la première “victoire” de sa carrière en F1.

“Je suis sûr que Max volera dimanche dans le peloton, mais nous sommes dans une position de luxe et pouvons peut-être diviser la stratégie et viser la victoire.”

Les deux Mercedes ont bouclé le Sprint de 24 tours en pneus tendres et ont clairement profité de la décision de Red Bull de partir en médiums, dépassant Verstappen aux tours 15 et 19 respectivement.

Cependant, Russell pense que les améliorations apportées par l’équipe lors des dernières courses ont également été un facteur de leur succès au Brésil.

“Nous ne nous attendions pas à avoir autant de rythme, mais cela montre tout le travail acharné que nous déployons et les progrès que nous avons réalisés en tant qu’équipe.

“Ces trois dernières courses depuis Austin, la voiture s’est bien comportée et il est difficile de savoir comment Max se serait débrouillé s’il avait été en pneus tendres.”

Il a ajouté sur Sky Sports F1 : “Je suis tellement fier du travail [the team] mettent en place et c’est un tel stimulant pour le moral à l’approche de l’hiver, quel que soit le résultat de dimanche. C’est un énorme résultat pour nous.

“Nous faisons définitivement des pas en avant et nous sommes vraiment surpris en tant qu’équipe de voir à quel point nous avons été compétitifs.”

Hamilton a les yeux rivés sur un doublé Mercedes

Hamilton n’a plus que deux courses en 2022 pour préserver son fier record de victoires en Grand Prix à chaque saison de sa carrière en F1.

Il pense également que lui et Russell peuvent faire équipe pour résister à la menace de Verstappen en troisième et remporter une victoire au Brésil, un pays où il est devenu citoyen d’honneur plus tôt cette semaine.

“Je suis tellement, tellement heureux d’être ici, ça a été une semaine incroyable”, a déclaré Hamilton.

“Cela revient à tout le monde à l’usine, à tous ceux qui travaillent ici sur le terrain et qui ont travaillé si dur cette année. C’est un résultat incroyable. Être au premier rang est incroyable.

“A partir de là, nous devrions pouvoir travailler en équipe et, espérons-le, tenir les gars derrière nous. Nous allons faire de notre mieux.

“Si nous pouvons obtenir une bonne dégradation et du beau temps, nous pourrions avoir un bon combat entre nos mains.

“Une victoire ici pour le Brésil serait incroyable.”

Il a ajouté sur Sky Sports F1 que Mercedes espérait non seulement gagner la course, mais terminer dans les deux premières places du podium.

“C’est un résultat de rêve”, a-t-il déclaré.

“C’est pour cela que tout le monde à l’usine a travaillé si dur, donc un grand, grand merci à tous pour votre persévérance.

“Nous travaillerons du mieux que nous pourrons demain pour leur donner ce une-deux qu’ils méritent vraiment.”

Grand Prix de Sao Paulo : Top 10 provisoire de départ :

1) George Russel, Mercedes

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Max Verstappen, Red Bull

4) Sergio Pérez, Red Bull

5) Charles Leclerc, Ferrari

6) Lando Norris, McLaren

7) Carlos Sainz, Ferrari

8) Kevin Magnussen, Haas

9) Sébastien Vettel, Aston Martin

10) Pierre Gasly, Alpha Tauri

Regardez le Grand Prix de Sao Paulo en direct sur Sky Sports avec une couverture à partir de 16h30 et l’extinction des feux à 18h le dimanche