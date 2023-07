Grand Prix de Paris en direct sur Sky Sports Racing: Soul Sister ajoutée au peloton avec Kieran Shoemark réservé | Nouvelles de la course

La gagnante des Oaks, Soul Sister, a été complétée pour le Grand Prix de Paris de vendredi par John et Thady Gosden, Kieran Shoemark remplaçant Frankie Dettori, suspendu.

Shoemark s’est associé à la pouliche appartenant à Lady Bamford dans un travail récent sur le parcours de juillet de Newmarket, bien que Dettori ait monté la fille de Frankel lors de ses trois départs cette saison, avec Robert Havlin en selle lorsqu’elle a remporté sa seule sortie en tant que juvénile.

Elle a donné à Dettori un septième Oaks et son 23e succès à la British Classic en battant Savethelastdance d’une longueur et des trois quarts à Epsom.

Cependant, l’Italien de 52 ans ayant obtenu une interdiction de fouet à Royal Ascot, Shoemark entre pour le tour de la pouliche, qui est la seule coureuse formée en Grande-Bretagne dans un peloton de huit pour le prix du groupe un à ParisLongchamp. , en direct sur Sky Sports Racing.

Soul Sister a rebondi après sa défaite sur un terrain mou dans le Fred Darling lors de ses débuts à l’âge de trois ans à Newbury pour décrocher le Groupe Trois Musidora à York.

Elle est la seule gagnante du groupe 1 dans la formation, avec des relations heureuses de payer les frais supplémentaires de 15 000 €.

Image:

Soul Sister s’éloigne de ses rivales à York





Thady Gosden a déclaré: « Évidemment, c’est la dernière course de trois ans d’un mile et demi en Europe et contrairement aux Irish Oaks, cela vous donne le temps de revenir pour le Nassau à Goodwood.

« L’Irish Oaks est un peu trop proche de Goodwood si vous vouliez participer aux deux courses, et nous sommes impatients de la faire courir à Longchamp.

« Kieran l’a accompagnée sur le Rowley Mile la semaine dernière et était contente d’elle et elle a fait du travail de routine par la suite. »

Image:

Selon certaines rumeurs, Kieran Shoemark serait le prochain jockey de Gosden lorsque Dettori prendra sa retraite à la fin de la saison





Adelaide River et Peking Opera, respectivement deuxième et quatrième d’Aidan

Le coéquipier d’O’Brien, Auguste Rodin, dans le Derby irlandais, reste en lice, tandis qu’André Fabre, qui a remporté le Grand Prix de Paris un record de 13 fois, s’appuie sur First Minister, qui a décroché le Prix Hocquart du groupe trois sur la même piste la dernière fois. .