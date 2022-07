Grand Prix de Paris : El Bodegon, vice-champion du Derby de France, vise la gloire de ParisLongchamp | Nouvelles de la course

Le finaliste du Prix du Jockey Club de James Ferguson, El Bodegon, revient en France dans le but de faire mieux lors du Grand Prix de Paris à ParisLongchamp jeudi soir.

Le poulain de Kodiac semble apprécier ses escapades transmanche, ayant également remporté un Groupe 3 à Chantilly et offert à son entraîneur un premier succès de Groupe 1 au Critérium de Saint-Cloud la saison dernière.

Il a déçu lors de ses débuts à l’âge de trois ans dans les Dante Stakes à York en mai, mais a rebondi pour battre tous les héros de l’Eclipse suivant Vadeni lors du Derby français du mois dernier.

El Bodegon teste l’eau sur un mile et demi pour la première fois lors de la pièce maîtresse du 14 juillet et Ferguson s’attend à une démonstration audacieuse.

“Nous allons là-bas avec la forme de son côté et retournons évidemment en France où il a si bien couru dans le passé”, a déclaré le manieur de Newmarket.

“Il y a une concurrence féroce. Même s’il n’y a que six coureurs, je pense que ce sera une course extrêmement compétitive, mais étant un Groupe Un, c’est ce à quoi vous vous attendez.

“Nous allons là-bas avec beaucoup d’espoir d’une grande course.”

David Egan et Eldar Eldarov en route vers une impressionnante victoire à Nottingham





Ferguson ne s’attend pas à ce que l’augmentation du voyage soit un problème pour son étoile stable, alors qu’il espère que le temps chaud à Paris ne dessèche pas trop les conditions.

Il a ajouté: “Je suis heureux de faire courir le cheval. Ils disent actuellement que le sol est bon à mou et j’entends qu’ils arrosent toujours, ce qui est bien.

“Nous nous attendons à ce qu’il sèche avant la course, avec les journées si chaudes, mais j’espère qu’il y aura un peu de concession.

“Quand il a couru plus d’un mile et quart dans le Derby français, il ne s’arrêtait pas et son propre frère Best Solution a remporté plusieurs groupes un sur un mile et demi, donc cela ne devrait pas être un problème.”

El Bodegon est l’un des deux coureurs formés en Grande-Bretagne avec Eldar Eldarov de Roger Varian, qui a porté son record invaincu à trois avec une victoire de dernière minute dans le Queen’s Vase à Royal Ascot.

Bien que ce triomphe du Groupe 2 se soit produit sur un mile et trois quarts, Varian espère que sa charge aura ce qu’il faut pour faire sentir sa présence sur un voyage plus court.

Piz Badile monté par Gavin Ryan remporte le PW McGrath Memorial Ballysax Stakes





“Les options du Groupe Un revenaient à un mile et demi pour le Grand Prix de Paris ou montaient à deux miles pour la Goodwood Cup et retiraient votre allocation de trois ans des chevaux plus âgés”, a déclaré l’entraîneur à Sky Sports. Courses.

“La Goodwood Cup était également une option assez attrayante, l’ayant vu si bien rester dans le Queen’s Vase, mais il n’a eu que trois départs et nous n’avons pas pensé qu’il devait parcourir deux milles à son quatrième départ seulement.

“Nous préférerions revenir à un mile et demi et donner au cheval l’opportunité de nous dire comment il peut performer au plus haut niveau sur un mile et demi. Cela nous donnera un peu plus de clarté pour le reste de la saison.

“Gagner, perdre ou faire match nul jeudi, il faudrait dire que le St Leger est notre priorité – le véritable objectif de l’automne en ce moment. S’il court à nouveau avant le Leger, nous devrons simplement voir ce qui se passera. “

Les espoirs irlandais sont portés par le Piz Badile, formé par Donnacha O’Brien, qui a été vu pour la dernière fois terminer le meilleur des autres derrière le vainqueur en fuite Westover dans le Derby irlandais il y a moins de trois semaines.

Alan Cooper, directeur de course pour les propriétaires de la famille Niarchos, a déclaré : “Donnacha est très content de son cheval et c’est une course très intéressante, réunissant les formes irlandaise, anglaise et française.

“Piz Badile est un cheval en pleine maturité et Donnacha et Gavin (Ryan, jockey) sont très satisfaits de son état depuis le Curragh.”

Les trois chevaux français qui cherchent à conserver le prix à domicile pour la première fois depuis 2017 sont L’Astronome, qui est trois sur trois cette saison pour Francis-Henri Graffard, Fabrice Chappet’s Prix du Jockey Club cinquième Onesto et l’amélioration rapide Simca Mille de la cour de Stéphane Wattel.