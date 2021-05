Grand Prix de Monaco 2021: Pourquoi la course automobile de renommée mondiale est à Monaco

Le 23 mai, la course automobile la plus célèbre du monde aura lieu dans un endroit que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup. Monaco est le deuxième plus petit pays du monde, s’étendant sur environ 2 kilomètres carrés de côte méditerranéenne dans le sud de la France. En 1929, il utilise tout l’espace dont il dispose pour créer un hippodrome remarquablement unique et accueille le premier Grand Prix de Monaco.

Les conducteurs doivent parcourir 78 tours autour d’un circuit de 3,3 kilomètres qui traverse le cœur de Monaco – dans les rues de la ville, en haut d’une falaise, à travers un tunnel et autour du célèbre port. Pendant plusieurs décennies, la «course aux mille virages» a créé certains des moments les plus dramatiques du sport, ce qui en fait l’événement que tout pilote veut gagner.

Mais la course n’est que la moitié de la raison pour laquelle le Grand Prix de Monaco est si célèbre. Vous devez également comprendre pourquoi tant de riches et célèbres du monde viennent le regarder.

Pour découvrir comment Monaco a créé la course automobile la plus célèbre au monde, regardez le dernier épisode de Vox Atlas.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toutes les vidéos de Vox sur YouTube. Abonnez-vous pour les dernières nouvelles.