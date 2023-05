Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le pilote Red Bull Max Verstappen réagit à une finition P9 immédiate après que Charles Leclerc a sorti le drapeau rouge pour mettre fin aux qualifications plus tôt

Max Verstappen a pour objectif d’obtenir au moins une deuxième place lors du Grand Prix de Miami dimanche, malgré le fait qu’il doit se contenter de la neuvième place sur la grille lors des qualifications.

Le champion du monde en titre a dû regretter une erreur lors d’un tour chaud en Q3 et a ensuite été consterné lorsque la séance a été signalée au drapeau rouge et finalement écourtée avec 1 minute 36 secondes restantes lorsque Charles Leclerc de Ferrari s’est lourdement écrasé au virage sept.

Verstappen a assumé la responsabilité de son échec à se qualifier plus haut sur la grille, mais le leader du championnat des pilotes vise au moins à terminer sur la deuxième marche du podium après avoir remporté la course inaugurale à Miami l’année dernière.

Charles Leclerc a eu un accident massif dans sa Ferrari vers la fin du troisième trimestre, faisant sortir le drapeau rouge et donnant ainsi la pole à Sergio Perez de Red Bull.

« J’essayais de le mettre à la limite, puis j’ai fait une erreur et j’ai dû interrompre le tour », a déclaré Verstappen.

« Ensuite, vous comptez sur un peu de chance pour qu’il n’y ait pas de drapeau rouge, mais cela peut arriver sur un circuit urbain. Je suis juste un peu contrarié par moi-même.

« Ça va être difficile. Je me suis rendu la tâche difficile, alors je dois l’accepter. [I’m aiming for a] P2 minimale. »

Mais alors que Verstappen a fini par se détacher en Q3, son coéquipier Red Bull et premier challenger pour le titre Sergio Perez a obtenu la pole position pour se donner une excellente occasion de remporter des victoires consécutives après avoir triomphé en Azerbaïdjan la semaine dernière.

Sergio Perez a rejoint Anthony Davidson au SkyPad pour réfléchir à la pole position pour le Grand Prix de Miami

Cette victoire à Bakou a vu Perez passer à moins de six points du Néerlandais au classement des pilotes avant le Grand Prix de Miami, et le joueur de 33 ans est maintenant bien placé pour poursuivre une autre victoire sur un circuit urbain – un qui lui donnerait la tête du championnat.

Le résultat des qualifications a été un soulagement bienvenu pour Perez, car il avait eu du mal lors des trois séances d’entraînement qui l’avaient précédé, mais a réussi à trouver la bonne configuration quand cela importait et a produit un temps au tour de 1: 26.841, ce qui s’est avéré suffisant pour sceller la place à l’avant de la grille.

« Ça a été mon pire week-end jusqu’aux qualifications », a déclaré Perez. « Je n’arrivais pas à comprendre comment mettre ces dixièmes tout le temps qu’il me manquait à Max et aux Ferrari.

« Je réinitialisais tout ce que nous faisions ; nous avons fait un petit changement en qualifications pour que tout devienne vraiment plus vivant. Nous avons mis le tour quand c’était important.

Sergio Perez avait de quoi sourire après les qualifications à Miami

« J’apprécie [the battle with Max]. Je pense juste course par course. [Sunday] est une nouvelle opportunité à partir de la pole – c’est nous qui avons quelque chose à perdre. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était frustré. Verstappen n’a pas pu se qualifier plus haut sur la grille après son erreur plus tôt en Q3.

Cependant, il ne tarit pas d’éloges sur Perez alors que le Mexicain remportait sa deuxième pole de l’année.

« S’il avait été arrêté immédiatement, vous auriez peut-être pu contourner [for another lap] », a déclaré Horner Sky Sports F1. « C’est la difficulté de ne pas faire son premier tour.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, était ravi pour Sergio Perez après avoir obtenu la pole mais est déçu pour Max Verstappen après que le drapeau rouge de Charles Leclerc signifiait qu'il partirait neuvième pour la course de dimanche.

« Checo a fait ça et c’était un super premier tour. Ravi de la pole pour Checo, juste frustré de ne pas avoir les deux voitures là-haut avec Max ayant beaucoup à faire [on Sunday].

« C’est incroyable. C’était un excellent premier tour pour Checo et je pense qu’il avait aussi le potentiel pour aller plus vite. Ils avaient tous du mal avec le vent qui se levait et je ne sais pas si c’est ce qui a surpris Max et Charles.

« Cela devenait difficile, mais Checo a obtenu la pole qui était bien méritée. »

