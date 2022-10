Grand Prix de Mexico: quand regarder les entraînements, les qualifications et la course en direct sur Sky Sports F1 alors que la controverse hors piste mijote

Préparez-vous pour des courses épiques et des controverses hors piste – toutes en direct sur Sky Sports F1 – alors que la Formule 1 se dirige vers le Mexique pour un week-end de Grand Prix qui ne manquera pas de fournir des points de discussion.

Une autre brillante victoire de Max Verstappen la dernière fois au Grand Prix des États-Unis a aidé Red Bull à confirmer l’ajout du championnat des constructeurs au titre des pilotes que le Néerlandais avait déjà scellé.

Cependant, il y a encore beaucoup d’intrigues alors que la Formule 1 effectue le trajet (relativement) court du Texas à Mexico, le sport attendant toujours une décision de la FIA sur la violation du plafond des coûts de Red Bull en 2021.

Les discussions entre Red Bull et la FIA, et donc une décision, ont été repoussées suite au décès du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, lors du week-end du GP des États-Unis, mais une reprise – et peut-être une résolution – est attendue au Mexique.

Quelle que soit la décision de la FIA, il y aura probablement une forte réaction dans le paddock, rendant les séances médiatiques du week-end avec les directeurs d’équipe et les pilotes d’un intérêt particulier.

Les qualifications commencent à 21h le samedi, avec une montée en puissance à partir de 20h

La course commence à 20h le dimanche, avec un montage à partir de 18h30

Sur la piste, le favori local Sergio Perez poursuivra sa bataille pour la deuxième place du championnat des pilotes avec Charles Leclerc, tandis que Mercedes cherchera à faire mieux après que Lewis Hamilton soit passé terriblement près d’une première victoire de la saison à Austin.

Calendrier du GP de Mexico en direct sur Sky Sports F1

Jeudi

20h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

18h : Le Salon de la F1

19h: Premier entraînement du GP de Mexico

21h45 : deuxième entraînement du GP de Mexico (la session commence à 22h)

Samedi

17h45 : troisième entraînement du GP de Mexico (la session commence à 18h)

20h : préparation des qualifications du GP de Mexico

21h : QUALIFICATIONS GP DE MEXICO CITY

22h45 : Carnet de qualification de Ted

Dimanche

18h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de Mexico

20h : LE GRAND PRIX DE MEXICO

22h : Drapeau à damiers : Réaction du GP de Mexico

23h : Carnet de notes de Ted

23h30 : Temps forts du GP de Mexico