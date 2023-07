Grand Prix de Hongrie : quand regarder les entraînements, les qualifications et la course sur Sky Sports

Le retour de Daniel Ricciardo sur la grille et la première diffusion de la Formule 1 Junior par Sky Sports font partie de ce qui promet d’être un week-end riche en action au Grand Prix de Hongrie.

Red Bull cherchera à établir un nouveau record de victoires successives pour un constructeur de F1 alors qu’il poursuit un 12e triomphe consécutif, après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne pour égaler la séquence enregistrée par McLaren en 1988.

Le leader du championnat du monde, Max Verstappen, poursuit également l’histoire alors qu’il cherche à devenir le quatrième pilote de l’histoire du sport à remporter sept courses consécutives.

L’étonnante forme du Néerlandais l’a mis sur la bonne voie pour un troisième titre de pilote consécutif, avec une victoire à Silverstone étendant son avance sur son coéquipier – et challenger le plus proche – Sergio Perez à 99 points.

Red Bull, quant à lui, a 208 points d’avance sur Mercedes au classement des constructeurs, avec un autre podium pour Lewis Hamilton lors de sa course à domicile ayant aidé les Silver Arrows à étendre leur avantage sur Aston Martin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive. Faits saillants du GP de Grande-Bretagne à Silverstone, alors que Max Verstappen cherchait à remporter une sixième victoire consécutive.

Malgré la domination de Verstappen et Red Bull, il reste beaucoup d’intrigues alors que la F1 se dirige vers Budapest, notamment autour du retour de l’un des pilotes les plus populaires du sport, Daniel Ricciardo. L’Australien est de retour sur la grille après avoir remplacé Nyck de Vries chez AlphaTauri, la recrue ayant été impitoyablement renvoyée à seulement 10 courses de sa première campagne.

Il y aura une intrigue supplémentaire lors des qualifications de samedi alors qu’un nouveau format est testé, les pilotes devant être limités à un composé de pneus spécifique dans chacune des trois parties de la séance.

Ajoutant également au divertissement du Hungaroring, une toute première émission F1 Juniors, qui verra de jeunes fans de F1 présents et commenter la course de dimanche.

Les jeunes recrues auront la chance d’interviewer certains des plus grands noms du sport et présenteront aux côtés du champion du monde 2016 Nico Rosberg et de l’ancienne coureuse NASCAR et IndyCar Danica Patrick.

Les qualifications commencent à 15h le samedi, avec une montée en puissance à partir de 14h15.

La préparation du Grand Prix de dimanche commence à 12h30, avant l’extinction des feux à 14h.

La couverture F1 Juniors commence à 13h30 le dimanche et se poursuivra pendant 30 minutes après la fin de la course.

Calendrier en direct du GP de Hongrie de Sky Sports F1

jeudi 20 juillet

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 21 juillet

8h55 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h00 : Premier entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 12h30)

14h : Qualifications F3

14h45 : Qualifications F2

15h40 : 2e entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 16h00)

17h15 : Le Salon de la F1

samedi 22 juillet

8h45 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : Préparation des qualifications du GP de Hongrie

15h : QUALIFICATIONS GP DE HONGRIE

17h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 23 juillet

7h20 : course de fond F3

9h00 : F2 Feature Race

11h : Porsche Supercup

12h30 : Grand Prix dimanche – Préparation du GP de Hongrie

14h : Le GRAND PRIX DE HONGRIE

16h : Checkered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

17h : Carnet de notes de Ted

Le retour de Daniel Ricciardo et la première diffusion de F1 Juniors font la une du Grand Prix de Hongrie ! Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 du 21 au 23 juillet. Obtenez Sky Sports