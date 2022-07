Grand Prix de Hongrie : quand regarder les entraînements, les qualifications et la course en direct sur Sky Sports F1

Il a été qualifié de incontournable par Ferrari après que l’accident de Charles Leclerc en France a donné à Max Verstappen une grande avance au titre – et vous pouvez regarder le GP de Hongrie en direct sur Sky Sports F1 ce week-end.

La course, depuis le Hungaroring serré et sinueux, est la dernière de la Formule 1 avant la pause estivale de quatre semaines et Verstappen détient un avantage de 63 points pour le titre après que Leclerc a quitté la tête le week-end dernier en France.

Ferrari, cependant, semble avoir l’avantage de la voiture sur Red Bull à l’heure actuelle – tandis que Mercedes revient également dans le combat.

Les moments clés de la couverture de Sky Sports F1 ce week-end sont:

Les qualifications se déroulent le samedi à 15h, avec une montée en puissance à partir de 14h30

Le Grand Prix de Hongrie est le dimanche à 14h, avec une montée en puissance à partir de 12h30

Il y a également un calendrier complet de séries de soutien ce week-end, tandis que la série W est également de retour alors que Jamie Chadwick cherche à prolonger sa série de victoires magiques.

Vous pouvez regarder toute l’action à la télévision, via Sky Go et l’application, tandis qu’il y aura des mises à jour régulières sur Sky Sports News et nos plateformes numériques.

Calendrier du GP de Hongrie en direct sur Sky Sports F1

Jeudi

14h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

8h30 : Entraînement F3

9h40 : Entraînement F2

12h30 : Premier entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 13h)

14h25 : Qualifications F3

15h45 : deuxième entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 16h)

17h25 : Qualifications F2

18h15 : Qualifications Série W

19h : Le Salon de la F1 : Hongrie

Samedi

9h55 : Course F3 Sprint

11h45 : Troisième entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 12h)

13h20 : Course W Series

14h30 : préparation des qualifications du GP de Hongrie

15h : QUALIFICATIONS GP DE HONGRIE

16h55 : Sprint F2

18h : Carnet de qualification de Ted

Dimanche

9h00 : F3 Feature Race

10h25 : course de fond F2

12h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de Hongrie

14h : LE GRAND PRIX DE HONGRIE

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP de Hongrie

17h : Carnet de notes de Ted