Grand Prix de Hongrie F1 EN DIRECT: heure de début, calendrier, classement des pilotes et qualifications au Royaume-Uni alors que Daniel Ricciardo revient mais Yuki Tsunoda lance l’avertissement Red Bull

Daniel Ricciardo fera son retour sensationnel sur la grille pour un intrigant Grand Prix de Hongrie ce week-end.

Le joueur de 34 ans a mis fin à son septième mois d’exil de la Formule 1 en remplaçant Nyck de Vries dans l’équipe sœur de Red Bull, AlphaTauri.

4 La paire AlphaTauri Tsunoda et Ricciardo espèrent toutes deux être promues Crédit : Getty

Calendrier F1 en PLEIN avec les heures de départ pour chaque séance d’essais, qualifications et course

Ricciardo travaillait auparavant comme pilote de réserve de Red Bull après la fin de son séjour de 12 ans dans l’élite du sport automobile lorsque son contrat avec McLaren a été résilié la saison dernière.

Mais maintenant, l’Australien espère qu’une reprise à AlphaTauri pourrait le mettre en ligne pour redevenir le coéquipier de Max Verstappen.

Red Bull a remporté confortablement les dix courses jusqu’à présent cette année, Verstappen s’imposant sur six pistes consécutives pour étendre son avance.

Mais l’avenir de son coéquipier Sergio Perez reste incertain et Yuki Tsunoda a posé le gant pour être celui qui le remplacera.

« Ce sera clair bientôt, mais l’un ou l’autre pilote sera plus lent et le gars le plus lent n’atteindra pas Red Bull », a déclaré Tsunoda à Budapest.

« C’est facile, le gars le plus rapide a plus de chance d’aller chez Red Bull, c’est comme ça que ça marche en Formule 1, c’est tout. »

Grand Prix de Hongrie : date et heure de début du Royaume-Uni

Le week-end de course au Hungaroring est prévu pour vendredi 21 juillet pour Dimanche 23 juillet.

Il y aura deux entraînements le vendredi qui commenceront à 12h30, heure du Royaume-Uni, la troisième session ayant lieu une heure plus tôt le samedi.

Les qualifications pour la course débuteront à partir de 15h samedi après-midi.

Et l’extinction des feux pour le Grand Prix de Hongrie aura lieu à 14h Heure du Royaume-Uni le dimanche.

4 Ricciardo est revenu en F1 après le limogeage de De Vries après dix courses Crédit : Getty

Grand Prix de Hongrie : chaîne de télévision et diffusion en direct

La couverture sera sur Sky Sports F1 tout au long du week-end et leur préparation pour la course de dimanche commencera à 12h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 11,98 £ tandis que Channel Four diffusera les temps forts plus tard dans la soirée.

Fern Buckley de talkSPORT aura également des mises à jour en direct de la Hongrie.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

4 Deux Britanniques ont terminé sur le podium à Silverstone mais Verstappen a quand même gagné Crédit : Getty

Grand Prix de Hongrie : Qu’est-ce qui a été dit?

Nyck de Vries a finalement rompu son silence sur la perte de son siège de course.

Une déclaration sur Instagram disait : « Une courte note de ma part… Après les événements récents, j’ai décidé de prendre un peu de temps pour moi loin des réseaux sociaux, ce que je continuerai à faire.

« Je voudrais remercier Red Bull et la Scuderia AlphaTauri pour l’opportunité de vivre mon rêve. Bien sûr, ça fait mal que la chance en F1 dont je rêvais depuis si longtemps se soit terminée prématurément.

« Mais la vie n’est pas une destination, c’est un voyage, et parfois vous devez prendre la route difficile pour arriver là où vous voulez être.

« Je suis reconnaissant pour nos vies privilégiées, fier de notre parcours et de ma famille. Ce n’est qu’une autre expérience, nous passons à autre chose et attendons avec impatience le prochain chapitre.

« Merci à tous pour vos messages aimables et encourageants au cours de la semaine dernière. Cela fait chaud au cœur de ressentir votre soutien.

« PS : j’ai reçu des articles intéressants sur des choses que j’ai dites la semaine dernière. Pour plus de clarté, je n’ai parlé à aucun média et pour le moment, je vais profiter d’un peu de temps pour moi. Je vous souhaite à tous un bel été. »

4 De Vries n’a pas réussi à prouver qu’il méritait un siège de course Crédit : Getty

Grand Prix de Hongrie : Classement des pilotes

Pilote / Voiture / Points

Max Verstappen / Red Bull Racing / 255 Sergio Pérez / Red Bull Racing / 156 Fernando Alonso / Aston Martin / 137 Lewis Hamilton / Mercedes / 121 Carlos Sainz / Ferrari / 83 George Russel / Mercedes / 82 Charles Leclerc / Ferrari / 74 Lance Stroll / Aston Martin / 44 Lando Norris / McLaren / 42 Esteban Ocon / Alpin / 31 Oscar Piastri / McLaren / 17 Pierre Gasly / Alpin / 16 Alexandre Albon / Williams / 11 Nico Hülkenberg / Haas / 9 Valtteri Bottas / Alfa Roméo / 5 Zhou Guanyu / Alfa Roméo / 4 Yuki Tsounda / Alphatauri / 2 Kevin Magnussen / Haas / 2 Logan Sargeant / Williams / 0 Daniel Ricciardo / Alphatauri / 0 Nyck De Vries / Alphatauri / 0 DEHORS