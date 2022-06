Grand Prix de Grande-Bretagne : Quand les entraînements, les qualifications et la course à Silverstone sont-ils en direct sur Sky Sports ?

Regardez le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct sur Sky Sports ce week-end

Tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct sur Sky Sports.

Silverstone – le berceau du sport automobile britannique et une pierre angulaire de la F1 depuis ses débuts en 1950 – accueille la 10e manche d’une saison 2022 captivante, et Sports du ciel vous a couvert du jeudi à la course de dimanche.

Max Verstappen arrive avec une avance de 46 points au classement du championnat des pilotes, après avoir fait d’énormes progrès pour défendre sa couronne de F1 ces dernières semaines.

Il y a beaucoup de choses à dire au cours du week-end ; Red Bull affirme que Ferrari est toujours la plus rapide et que pourront faire les pilotes britanniques de Mercedes sur un circuit à domicile ? Les facteurs de fiabilité entreront-ils en jeu ?

Le championnat féminin de la série W se poursuit à Silverstone, avec la quatrième course de la saison samedi. La couverture est en direct à 13h10 et les qualifications ont lieu le vendredi à 18h10.

A Barcelone, la double championne en titre Jamie Chadwick a poursuivi son début de saison parfait avec une victoire éclair et la pilote britannique, qui court pour Jenner Racing, aura à cœur de livrer à nouveau à domicile.

Sur un week-end plein d’action et nous aurons également le retour du spectacle F1 en direct de Silverstone jeudi, dans lequel les pilotes se joindront à nous pour des interviews plus exclusives. Le spectacle sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports F1.

Toute l’action peut également être suivie en ligne et via nos plateformes et flux numériques. De plus, il y aura également de nombreuses mises à jour sur Sky Sports News.

Sky Sports F1 est votre maison pour chaque course cette saison et voici le programme complet du Grand Prix de Grande-Bretagne…

Calendrier du Grand Prix de Grande-Bretagne de Sky Sports F1

jeudi 30 juin

18h : Le Salon de la F1

vendredi 1er juillet

9h35 : Entraînement F3

10h45 : Entraînement F2

12h30 : préparation du British GP Practice One (la session commence à 13h)

14h50 : Qualifications F3

15h35 : préparation du deuxième GP de Grande-Bretagne (la session commence à 16h)

17h25 : Qualifications F2

18h10 : Qualifications Série W

samedi 2 juillet

9h50 : Course F3 Sprint

11h45 : Préparation du troisième entraînement du GP de Grande-Bretagne (la session commence à 12h)

13h10 : Course W Series

14h10 : préparation des qualifications du GP de Grande-Bretagne

15h : Qualifications du GP de Grande-Bretagne

16h55 : Course F2 Sprint

18h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 3 juillet

8h30 : Course F3 Feature

10h00 : F2 Feature Race

13h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP de Grande-Bretagne

15h : LE GRAND PRIX DE BRITANNIQUE 2022

17h : Réaction du GP de Grande-Bretagne : Checkered Flag

18h : Carnet de notes de Ted

