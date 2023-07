Grand Prix de Grande-Bretagne : Formule 1 – en direct

il y a 2 m 10h27 HAE Tour 15/52 : « Le vent rend la conduite difficile en ce moment », déclare Verstappen à la radio. Même ainsi, son avance est de trois secondes et demie.



il y a 3 m 10h25 HAE Tour 14/52 : Verstappen a étendu son avantage à 2.844sec. Norris et Piastri sont toujours à portée de main, cependant, et se battent dur.

Mis à jour à 10h25 HAE

il y a 5 m 10h24 HAE Tour 13/52 : C’est bientôt l’heure des arrêts aux stands, les pilotes scrutant encore nerveusement le ciel.



il y a 6 mois 10h23 HAE Tour 12/52 : Sergio Pérez est 11e, faisant un travail léger sur Lance Stroll. Verstappen continue d’aller de l’avant.



il y a 7 mois 10.21 HAE Tour 11/52 : Verstappen a 1.920sec d’avance et étend progressivement son avance. Le dernier bavardage radio suggère que la pluie entrante manquera de peu le circuit.

Mis à jour à 10h22 HAE

il y a 9 mois 10h20 HAE Tour 10/52 : Il semble qu’Ocon va devoir abandonner, une amère déception pour le pilote Alpine.



il y a 10 mois 10.18 HAE Tour 9/52 : Verstappen maintient son avance, déchirant le long de la piste. Norris peut-il produire un moment de magie quelque part ? Verstappen des Pays-Bas au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB19 mène le Grand Prix F1 de Grande-Bretagne à Silverstone. Photographie : Bryn Lennon/Formule 1/Getty Images

Mis à jour à 10h24 HAE

il y a 11 min 10.17 HAE Tour 8/52 : Norris est à 1,163 secondes de Verstappen, perdant un peu de terrain. Piastri est juste derrière, avec McLaren toujours en vol.



il y a 14 mois 10h15 HAE Tour 7/52 : Hamilton gagne une position, dépassant Alonso dans un rugissement assourdissant de la foule locale.



il y a 15 mois 10.13 HAE Tour 6/52 : Norris est maintenant à environ une demi-seconde de Verstappen. C’est une bataille de volontés, ça.

Mis à jour à 10h13 HAE

il y a 17 mois 10.11 HAE Tour 5/52 : Verstappen prend les devants ! Quel dépassement. Norris essaie de riposter immédiatement, mais le Néerlandais le repousse. Leclerc, Russell et Sainz visent maintenant les trois premiers.



il y a 19 mois 10.09 HAE Tour 4/52 : Verstappen fait monter la pression, poussant Norris, mais Piastri est sur ses talons en troisième. Il semble que nous pourrions avoir un concours sérieux entre nos mains.

Mis à jour à 10h09 HAE

il y a 21 mois 10.08 HAE Tour 3/52 : Verstappen reste pris en sandwich entre Norris et Piastri. Le favori à domicile a 0,564 seconde d’avance dans l’état actuel des choses.



il y a 22 mois 10.06 HAE Tour 2/52 : Alonso est septième, devançant Hamilton. Russell est cinquième, devant Sainz, avec Leclerc toujours quatrième.



il y a 24 mois 10.05 HAE Tour 1/52 : Verstappen avait juste un peu trop de patinage de roue hors de la ligne, permettant à Norris de pincer devant. Piastri pousse fort le Néerlandais, mais il a réussi à conserver la deuxième place.

Mis à jour à 10h05 HAE

il y a 26 mois 10.03 HAE Couvre-feu! Verstappen rugit dans l’action, mais Norris se déchire devant lui sous une énorme acclamation. Quelques gouttes de pluie tombent du ciel. La plupart des pilotes sont équipés de nouveaux pneus médiums, bien que Russell, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Nyck de Vries soient en tendres et Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas en durs. Virage Luffield dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2023 à Silverstone Photographie : David Davies/PA

Mis à jour à 10h12 HAE

il y a 35 mois 09h53 HAE Le ciel au-dessus de Silverstone est d’un gris acier et, bien qu’il soit sec en ce moment, il pourrait y avoir de la pluie à un moment donné. Les équipes surveilleront la météo de près. Tous les yeux vers le ciel… va-t-il pleuvoir ? 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/MzN3TLMckx — Formule 1 (@F1) 9 juillet 2023

Mis à jour à 09h56 HAE

il y a 42 mois 09h47 HAE Damian Lewis vient de chanter une version jazz de l’hymne national. Ce n’était pas sur notre carte de bingo Silverstone, mais nous y voilà.



il y a 43 mois 09h45 HAE Nous avons 15 minutes avant l’extinction des feux. Sam Ryder, Pep Guardiola, Cara Delevingne et divers autres grands noms sont présents et prêts pour une F1 absolue, pure et sans mélange.



il y a 52 min 09h36 HAE Prenant la parole avant la course, Hamilton a suggéré que la vitesse de McLaren en qualifications devrait faire réfléchir Mercedes. « Ce n’est pas un coup dur, c’est juste un signal d’alarme pour nous », a-t-il déclaré. « D’autres nous dépassent et nous devons faire plus. » Lewis Hamilton salue la foule. Photographie : Dan Mullan/Getty Images

Mis à jour à 09h37 HAE

il y a 1h 09.29 HAE Si vous cherchez d’autres lectures avant la course, Giles Richards a discuté avec Charles Leclerc. Charles Leclerc : « Je veux ramener Ferrari là où elle mérite d’être – au top » En savoir plus



il y a 1h 09h20 HAE Le circuit Pour ceux qui ne connaissent pas Silverstone, c’est l’un des circuits les plus vénérés de la F1. Le circuit est long de 5,891 km et les pilotes ont 52 tours à boucler, Verstappen détenant le record officiel du tour de course après avoir bouclé 1 min 27,097 s en 2020. Max Verstappen en action lors des qualifications samedi. Photographie : STANLEY Anthony/ATP/SPP/Shutterstock

Mis à jour à 09h48 HAE

il y a 1h 09.06 HAE Il y aura une généreuse pincée de poussière d’étoiles d’Hollywood à Silverstone cet après-midi, non pas que la course manquerait d’intérêt pour les célébrités autrement. Giles Richards est au courant du dernier projet de Brad Pitt. Brad Pitt, à gauche, s’entretient avec l’acteur Damson Idris sur la grille avant le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne. Photographie : Luca Bruno/AP Arrêt Pitt: l’acteur Brad se rend sur la piste de Silverstone alors que la Formule 1 rencontre Hollywood En savoir plus

Mis à jour à 10h09 HAE

il y a 1h 09.06 HAE Bien qu’il ait terminé 15e aux qualifications, Valtteri Bottas a été disqualifié et rétrogradé en fond de grille pour ne pas avoir fourni un échantillon de carburant suffisant à la FIA. Cela a aggravé une séance décevante pour Alfa Romeo, avec le coéquipier de Bottas, Zhou Guanyu, prêt à partir en 17e position.



il y a 1h 09.05 HAE La grille Au cas où vous auriez besoin d’un rappel, voici la grille complète : 1 Max Verstappen (Red Bull) 2Lando Norris (McLaren) 3Oscar Piastri (McLaren) 4 Charles Leclerc (Ferrari) 5 Carlos Sainz (Ferrari) 6 George Russel (Mercedes) 7 Lewis Hamilton (Mercedes) 8 Alex Albon (Williams) 9 Fernando Alonso (Aston Martin) 10 Pierre Gasly (Alpin) 11 Nico Hulkenberg (Haas) 12 Lance Stroll (Aston Martin) 13 Esteban Ocon (Alpin) 14 Logan Sargeant (Williams) 15 Sergio Perez (Red Bull) 16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17 Zhou Guanyu (Alfa Roméo) 18 Nyck de Vries (AlphaTauri) 19 Kevin Magnussen (Haas) 20 Valtteri Bottas (Alfa Roméo)



il y a 1h 09.04 HAE Après leurs interventions à Lord’s, Wimbledon et le GP de Grande-Bretagne l’an dernier, Just Stop Oil devrait faire son apparition cet après-midi. Le groupe a reçu un accueil mitigé de la part des conducteurs, Lewis Hamilton exprimant son soutien aux «manifestations pacifiques» – tant que les militants n’entrent pas sur la piste ou ne mettent pas des vies en danger – et Norris déclarant: «Il existe des moyens beaucoup plus sûrs d’obtenir tout aussi Beaucoup d’attention. » La police du Northamptonshire, quant à elle, utilisera une technologie controversée de reconnaissance faciale en direct pour surveiller les personnes présentes. Les groupes de défense des droits humains Liberty, Big Brother Watch et Amnesty ont tous qualifié la technologie d’« oppressive ». La police utilise la reconnaissance faciale en direct au Grand Prix de Grande-Bretagne En savoir plus Lewis Hamilton soutient la manifestation pacifique Just Stop Oil au Grand Prix de Grande-Bretagne En savoir plus Norris avertit les manifestants de ne pas être « stupides et égoïstes » au Grand Prix de Grande-Bretagne En savoir plus