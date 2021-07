Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 : heure, date, lieu, diffusion, détails de la diffusion en direct

Dans le but de pimenter le spectacle pour les téléspectateurs, la Formule 1 introduit un tout nouveau format lors des trois courses restantes cette année, à commencer par le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021. Le point culminant de la refonte est la nouvelle course de 100 km Sprint, qui avoir lieu le samedi. Le vainqueur de la course sprint obtiendra également la pole position. En course, les plongeurs auront le libre choix de leurs pneumatiques.

La course Sprint s’organise en sacrifiant l’une des trois séances d’essais qui avaient lieu avant l’événement principal. Et avant la nouvelle course Sprint passionnante, voici tout ce que vous devez savoir sur la course Sprint.

Programme complet du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Vendredi (16 juillet) | Essais libres 1 : 19h00 IST (14h30 heure locale) et qualifications : 22h30 IST (18h00 heure locale)

samedi (17 juillet) | Essais libres 2 : 16h30 IST (12h00 heure locale) et course Sprint : 21h00 IST (16h30 heure locale)

dimanche (18 juillet) | Course principale : 19h30 IST (15h00 heure locale)

Quand est la course Sprint de F1?

La toute première course Sprint aura lieu le samedi 17 juillet.

A quelle heure débutera la course Sprint de F1 ?

La course Sprint débutera à 21h00 IST (16h30 heure locale) samedi.

Comment regarder la course Sprint en Inde ?

Le réseau Star Sports détient les droits de diffusion du Grand Prix de Grande-Bretagne en Inde. Les fans peuvent assister à l’action en direct de la course Sprint sur Star Sports Select SD et Star Sports Select HD.

Comment diffuser en direct la course Sprint en Inde ?

La course Sprint peut être diffusée en direct sur l’application Disney+ Hotstar VIP. Les fans peuvent également suivre la F1 et toutes les équipes sur les réseaux sociaux pour suivre la course.

Où aura lieu la première course Sprint de F1 ?

Il se déroulera sur le circuit de Silverstone, dans le Northamptonshire au Royaume-Uni (Royaume-Uni).

