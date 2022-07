Grand Prix de France : Carlos Sainz défend la stratégie de Ferrari après le débat sur les arrêts aux stands

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Carlos Sainz a défendu les décisions stratégiques de Ferrari après qu’un appel controversé sur un arrêt au stand tardif l’ait vu perdre sur un podium potentiel au Grand Prix de France.

L’Espagnol a commencé la course de dimanche depuis la dernière rangée de la grille après avoir pris de nouvelles pièces de moteur, mais est venu à travers le peloton pour entrer en lice pour une place parmi les trois premiers dans les phases finales, mais s’est arrêté tard avant de finir cinquième. .

La confusion apparente entre l’équipe et le pilote au sujet de l’arrêt, qui s’est déroulée à la radio de l’équipe, a ajouté à une journée difficile pour Ferrari, qui a vu Charles Leclerc s’écraser de la tête, laissant Max Verstappen de Red Bull étendre son avance au championnat du monde à 63 points. .

“Je pense que l’équipe fait un très bon travail sur la stratégie cette année”, a déclaré Sainz.

“Chez Ferrari, nous sommes très critiqués pour des choses que d’autres équipes pourraient traverser également dans leurs fenêtres d’arrêt au stand. Chaque fois qu’il y a un moment délicat sur la stratégie, nous discutons de choses, mais nous ne sommes pas un désastre comme les gens semblent le dire. sommes.”

Sainz, qui risquait une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse lors de son premier arrêt au stand, était engagé dans une discussion sur la radio de l’équipe alors qu’il tentait de dépasser Sergio Perez, troisième, dans le dernier quart de la course.

Ferrari interrompt et dit à Sainz de se mettre aux stands lorsqu'il dépasse Sergio Perez! Ferrari interrompt et dit à Sainz de se mettre aux stands lorsqu'il dépasse Sergio Perez!

Devenu frustré de ne pas faire la passe, Sainz a demandé à entrer pour des pneus neufs, mais son équipe lui a d’abord dit de rester à l’écart. L’Espagnol a ensuite fait un brillant dépassement sur Perez, ce qu’il a fait malgré le fait qu’il ait parlé à la radio aux moments les plus cruciaux.

Sainz aurait dû ouvrir un écart de cinq secondes sur Perez pour conserver la troisième place en raison de sa pénalité, et l’équipe a décidé qu’il ne pouvait pas gérer cela et qu’il y avait également un risque majeur de défaillance des pneus sur ses médiums d’usure.

“Nous aimons discuter des choses, nous sommes ouverts à leur sujet”, a déclaré Sainz. “Oui, j’étais au milieu d’un dépassement mais l’équipe pensait que c’était le bon tour pour s’arrêter et revenir dans le peloton.

Les temps forts du Grand Prix de France qui a vu Max Verstappen remporter sa septième victoire de la saison, devant Lewis Hamilton. Les temps forts du Grand Prix de France qui a vu Max Verstappen remporter sa septième victoire de la saison, devant Lewis Hamilton.

“Je pensais à l’époque qu’il valait peut-être mieux prendre des risques et rester dehors et voir ce qui se passerait avec les pneus, même si c’était le pneu moyen à la limite de sa durée de vie, mais je venais d’arriver en P3 et j’ai vu une place sur le podium. Je me suis dit : ‘si je fais durer ces pneus, peut-être que je peux finir sur le podium’, mais on ne le saura jamais.

“L’équipe a beaucoup plus de données sur l’ordinateur, ils ont beaucoup plus de chiffres à parcourir, et s’ils ont pris cette décision, je suis convaincu à 100% qu’ils l’ont fait avec les meilleures intentions et le meilleur esprit. Nous devons continuer à progresser et nous devons tout analyser et voir comment nous pouvons être meilleurs, mais je suis convaincu que l’équipe fait du bon travail.”

Parler à Sky Sports F1 après la course, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a affirmé que la bonne décision avait été prise.

Mattia Binotto dit que l'accident de Charles Leclerc était une erreur du pilote et que l'arrêt au stand de Sainz était la bonne décision. Mattia Binotto dit que l'accident de Charles Leclerc était une erreur du pilote et que l'arrêt au stand de Sainz était la bonne décision.

“Nous ne pensons pas que ce soit le bon choix, nous sommes presque sûrs que c’était le bon choix”, a déclaré Binotto.

“Parce qu’à l’époque, il manquait de vie avec l’usure et les pneus donc ça aurait pu être vraiment risqué d’aller jusqu’au bout. On ne pense pas qu’il aurait encore eu le rythme pour ouvrir l’écart à cinq secondes, et par en s’arrêtant, il a fait le tour le plus rapide, ce qui est certainement un point qui a été gagné. Je pense que c’était la décision la plus sûre et la plus juste à prendre.”

Rosberg: Ferrari a besoin de sérieux changements

L’ancien champion du monde Nico Rosberg a offert une évaluation cinglante de la prise de décision de Ferrari, insistant sur le fait que l’équipe italienne s’était trompée à plusieurs niveaux.

La course de dimanche n’était pas la première fois cette saison que Ferrari était critiquée pour ses décisions stratégiques, Leclerc ayant notamment été frustré par des décisions qui, selon lui, lui ont coûté la victoire à Monaco en mai.

Anthony Davidson explique pourquoi Sainz a reçu une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse des stands lors du Grand Prix de France. Anthony Davidson explique pourquoi Sainz a reçu une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse des stands lors du Grand Prix de France.

“Je secouais la tête”, a déclaré Rosberg. “Qu’est-ce qu’ils font là ?”

“Tout d’abord, il était au milieu d’une énorme bataille sur la piste et toute son équipe ne regardait plus ça, ils faisaient leurs calculs sur les temps d’arrêt au stand. Ils lui parlaient au milieu de la roue- action à la roue. J’ai pensé, ‘les gars, qu’est-ce que vous faites?’

“Ensuite, Carlos est en P3 et confortablement il aurait pu y rester, et les pneus auraient été bons jusqu’à la fin. Il a même eu une chance d’avoir encore Lewis pour P2. Ensuite, ils l’ont amené et il n’y a pas chance d’aller au-delà de P5 où il s’est retrouvé.

“Qu’est-ce qu’il se passe là-bas? Vraiment, je pense qu’il est temps qu’ils fassent des changements là-bas, des changements sérieux.”