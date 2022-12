Grand Prix de Chine annulé: le calendrier de Formule 1 2023 revient à 23 courses alors que les options de remplacement sont discutées

La Chine a accueilli un Grand Prix pour la dernière fois en 2019

La Formule 1 a annulé le Grand Prix de Chine 2023.

Le sport devait revenir en Chine pour la première fois depuis 2019, lors de ce qui devait être la quatrième manche d’une saison record de 24 courses le 16 avril.

Cependant, la Chine continuant à mettre en œuvre une politique zéro Covid, qui a entraîné de lourdes restrictions et des blocages continus, la F1 a décidé qu’il n’était pas possible d’organiser une course sur le circuit international de Shanghai.

L’annulation réduit le calendrier à 23 manches, bien que la F1 soit en discussion sur d’éventuels remplacements.

Il y a actuellement un écart de quatre semaines entre les courses en Australie et en Azerbaïdjan début et fin avril, mais il y a plusieurs parties intéressées à prendre la place de la Chine, y compris Portimao pour un GP portugais, qui est revenu en F1 en 2020 et ’21.

Un calendrier de 23 courses serait toujours un record pour la F1, avec un calendrier exceptionnel comprenant une première course le samedi soir à Las Vegas.

La F1 s’attend à confirmer si la manche de Shanghai sera remplacée au cours de la nouvelle année.

Le nouveau calendrier F1 pour 2023

5 mars : Bahreïn (Sakhir)

19 mars : Arabie Saoudite (Jeddah)

2 Avril: Australie (Melbourne)

30 avril : Azerbaïdjan (Bakou)

7 mai : Miami (Miam)

21 mai : Émilie-Romagne (Imola)

28 mai : Monaco (Monaco)

4 juin : Espagne (Barcelone)

18 juin : Canada (Montréal)

2 juillet : Autriche (Spielberg)

9 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

23 juillet : Hongrie (Budapest)

30 juillet : Belgique (Spa-Francorchamps)

27 août : Pays-Bas (Zandvoort)

3 septembre : Italie (Monza)

17 septembre: Singapour (Marina Bay)

24 septembre : Japon (Suzuka)

8 octobre : Qatar (Losail)

22 octobre : États-Unis (Austin)

29 octobre : Mexique (Mexico)

5 novembre : Brésil (Sao Paulo)

18 novembre : Las Vegas

26 novembre : Abu Dhabi (Yas Marina)

Quelles pistes accueilleront les Sprints 2023 ?

Le nombre de Sprints doublera de trois à six pour la saison 2023, la F1 n’ayant pas encore confirmé quels sites accueilleront les week-ends riches en action.

Le format, qui voit les qualifications se dérouler vendredi avant un concours de Sprint samedi, a divisé l’opinion des pilotes, mais a peut-être livré son itération la plus excitante à ce jour lors de l’avant-dernière manche de la saison 2022 au Brésil.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les moments clés du Grand Prix Sprint de Sao Paulo. Découvrez les moments clés du Grand Prix Sprint de Sao Paulo.

Interlagos, le seul circuit à avoir accueilli un Sprint à chaque saison depuis l’introduction du format en 2021, devrait maintenir ce record, ayant prouvé qu’il offrait un tracé adapté à la discipline la plus courte.

L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique et le Grand Prix des États-Unis au Texas devraient également accueillir des Sprints, tandis que la dernière place devrait être attribuée à l’Arabie saoudite ou au Qatar.

Le format voit actuellement la grille de la course de dimanche dictée par le résultat du Sprint, mais beaucoup dans le paddock pensent que modifier cette règle pourrait entraîner des courses plus excitantes car cela encouragerait une conduite plus agressive le samedi.