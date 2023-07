Grand Prix de Belgique : F1 – en direct

il y a 2 m 09.10 HAE

Tour 3/44 En regardant à nouveau cette collision avec Piastri, nous voyons Sainz couper, couper sa ligne de course et le forcer à gratter le mur. Piastri est maintenant officiellement sorti, le drapeau vert nous indique que la piste est dégagée et que tout va bien. Il convient de noter que c’est le circuit le plus long que nous ayons, ce qui nous aurait peut-être épargné un drapeau jaune, la McLaren retirée avant que le reste du peloton n’y revienne.