Grand Prix d’Azerbaïdjan : comment les pilotes restent à leur meilleur pour faire face aux extrêmes de Bakou

Le journaliste de Sky Sports, Marc Bazeley, est mis à l’épreuve pour voir comment il se compare à un pilote de Formule 1

En termes de préparation physique, la Formule 1 a parcouru un long chemin depuis l’époque où un échauffement signifiait faire quelques tours de piste le matin d’une course et se réhydrater impliquait peut-être plus du champagne sur le podium que des boissons contenant des électrolytes complexes.

Contrairement à la croyance populaire, il ne suffit pas de s’asseoir derrière le volant et de courir pendant quelques heures le dimanche. Le pilote de Formule 1 moderne doit être au sommet de sa condition mentale et physique pour faire face aux extrêmes du pilotage de certaines des voitures de course les plus avancées de la planète.

L’exposition répétée à des forces allant jusqu’à 6 g au freinage tour après tour, la lutte pour garder le contrôle de voitures capables d’atteindre des vitesses supérieures à 200 mph et le maintien d’un haut niveau de concentration ne sont que quelques-uns des défis qui leur sont posés.

S’y ajoutent des choses qui ne peuvent pas être contrôlées comme la chaleur à l’intérieur du cockpit tout en portant une combinaison ignifuge, des gants et des chaussures de course et un casque, ainsi que l’équilibre d’essayer de réduire autant que possible leur propre poids afin de ne pas compromettre les performances de la voiture.

« Nous voulons que les pilotes soient légers, mais nous voulons aussi qu’ils aient une masse musculaire décente pour faire face aux exigences de force du sport », a déclaré Jack Wilson, scientifique sportif en chef du Porsche Human Performance Center. Sports du ciel.

« Certains d’entre eux touchent à la force du haut du corps, ils ont également besoin d’une grande force de base pour tolérer la force g et être projetés dans le cockpit et la force du bas du corps pour l’application des freins.

« Comment y parviennent-ils ? Ils s’assurent que leur graisse corporelle est aussi faible que possible dans une fourchette saine, car avoir un faible niveau de graisse corporelle vous permet d’avoir une quantité décente de masse musculaire et de rester léger.

« L’un des risques les plus importants d’avoir une composition aussi maigre est une fonction immunitaire compromise. Les conducteurs voyagent à l’étranger toutes les deux semaines, sinon plus – donc le sommeil est interrompu – vous entrez en contact étroit avec beaucoup de gens, donc c’est un jeu d’équilibre assez intéressant à jouer avec les pilotes également, en maintenant un pourcentage de corps maigre tout en ayant un système immunitaire entièrement soutenu. »

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de 51 tours de ce week-end est l’un des plus grands tests de toutes ces régions – un circuit de 20 virages autour de la capitale Bakou avec de longues lignes droites et des virages serrés. D’une longueur ombragée de plus de 6 km, c’est la troisième plus longue piste du calendrier, tandis que les températures dans le cockpit peuvent atteindre jusqu’à 44 degrés centigrades pendant la course en été à la frontière Europe-Asie.

C’est pourquoi, par un après-midi gris un peu plus frais des Midlands anglais en début de semaine de course, nous nous retrouvons dans le laboratoire du Porsche Human Performance Center de Silverstone pour subir une batterie de tests qui donneront une idée des niveaux les meilleurs au monde. les conducteurs doivent être à.

Après une analyse de la composition corporelle, il est directement sur le tableau lumineux Batak pour tester les réactions, suivi de l’examen de la force de préhension, puis de la force du cou. Ensuite, c’est sur le vélo watt pour le test VO2 max pour déterminer l’endurance, ainsi qu’un test Stroop avant et après pour voir à quel point la fatigue affecte les fonctions cognitives.

Le journaliste de Sky Sports Marc Bazeley subit un test de force du cou

Pour couronner le tout, une course sur le tapis roulant dans la chambre thermique, puis un test de sueur pour déterminer la quantité de sodium – vital pour réguler l’équilibre et la rétention des fluides corporels, la viscosité du sang et la fonction cognitive – que vous perdez lorsque vous transpirez.

Cela varie d’une personne à l’autre et compte tenu de son importance pour maintenir l’équilibre dans le corps, c’est quelque chose inclus dans les suppléments que les pilotes ajouteront à leurs boissons qu’ils ont dans leur voiture pour chaque course. Même dans ce cas, cela ne résout pas toujours le problème de la déshydratation lors de Grands Prix comme l’Azerbaïdjan.

« La plupart d’entre eux, en particulier pour ces courses chaudes et humides, auront du liquide dans la voiture », a déclaré Abby Coleman, scientifique en chef chez Precision Fuel and Hydration. Sports du ciel.

« Il contiendra des électrolytes, il contiendra des glucides, mais le compteur de cela est que le liquide est là, mais s’ils le boivent est un point d’interrogation. En raison de la chaleur dans la voiture, ce liquide se réchauffe assez rapidement et peut le rendre assez désagréable.

Personne moyenne vs pilote de Formule 1 Catégorie Marc Bazeley Pilote de Formule 1 idéal Hauteur 182cm Jusqu’à 186 cm Lester 79 kg Haut 60s-bas 70s kg Pourcentage de graisse corporelle 20% 8-12% Essai Batak 76 lumières par minute Plus de 120 lumières par minute Force de préhension 34 kg à droite, 31 kg à gauche 55-65 kg VO2 max 32mL/(kg-min) Haut 50s-bas 60s mL/(kg-min)

« Boire de l’eau chaude alors que vous êtes déjà inconfortablement chaud dans cette combinaison, ce casque, ces gants et ces bottes, ce que vous voulez vraiment, c’est quelque chose de frais et rafraîchissant et ce liquide est loin d’être le cas.

« C’est pourquoi certains athlètes ne boivent pas assez, c’est pourquoi il n’est pas rare que certains finissent une course déshydratés à deux pour cent, ce qui, selon la littérature, peut entraver la fonction cognitive, ce que nous ne voulons pas que les pilotes vivent. Vous devez prendre ces facteurs en considération. »

Les pilotes sont également limités à transporter un litre et demi de liquide dans les sacs de boisson qui vont dans la voiture et plus cela créerait un casse-tête pour les ingénieurs de l’équipe où d’autre pour essayer de gagner du poids tout en s’assurant que la personne dans le la voiture ne souffre pas de niveaux de performances compromis.

La façon de contourner cela est d’essayer de s’assurer que les pilotes sont hydratés autant que possible avant de monter dans la voiture, bien qu’il ne s’agisse pas simplement de prendre litre après litre d’eau avant de commencer une course.

Rester hydraté est vital pour les pilotes de Formule 1 pour aider à maintenir la fonction cognitive au volant

« Si nous buvons beaucoup d’eau ordinaire, nous risquons de diluer les niveaux de sodium dans le sang du corps et de finir par aller souvent aux toilettes et de commencer avec peu de liquide et de sodium », a déclaré Coleman. « L’idée de la pré-hydratation consiste à boire une boisson riche en sodium avant la course.

« Si vous mettez un fluide dans le corps qui contient un degré assez élevé de sodium, cela crée un déséquilibre dans l’autre sens et le corps ne va pas se débarrasser de ce fluide pour aggraver ce déséquilibre, il essaie de le retenir. .

« Vous commencez avec ce tampon de liquide et de sodium, quelque chose que l’athlète va potentiellement transpirer dans la voiture dans des proportions assez importantes. C’est la partie qui, espérons-le, est la plus contrôlable. »

En tant que personne qui peut voir 40 accélérer rapidement vers moi à l’horizon et dont les propres activités sportives sont bien en dessous du niveau élite, il n’est pas surprenant que mes propres résultats de tests ne correspondent pas tout à fait à ceux des concurrents de la Formule 1.

Le journaliste de Sky Sports, Marc Bazeley, subit un test à la sueur

Néanmoins, ce que cela souligne, c’est à quel point ces pilotes sont autant des athlètes que n’importe quel autre sportif – et à quel point il y a plus à faire en Formule 1 que de prendre le volant et de conduire.

« L’élément clé avec les pilotes est la nature à multiples facettes de leur condition physique », a déclaré Wilson. « Vous pourriez avoir des individus qui pourraient être décents dans un ou deux de ces domaines, mais être au niveau de la F1 dans tous les domaines est assez spécial. »

