Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 : Max Verstappen en tête de la course au titre, en mettant l’accent sur les ailes de Red Bull

Max Verstappen entame sa première course en tant que leader de la Formule 1 à la recherche de son premier podium sur un circuit auparavant difficile, et en se concentrant sur l’aileron arrière de sa voiture Red Bull.

Le pilote néerlandais de 23 ans est un candidat potentiel au championnat depuis ses débuts en 2015, alors qu’il n’avait que 17 ans. Cette saison, il possède une voiture capable de défier le septuple champion Lewis Hamilton pour le titre.

Gagner la dernière course à Monaco a donné à Verstappen quatre points d’avance sur Hamilton avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

LITIGE SUR LES AILES

Certains concurrents, en particulier Mercedes, ont fait valoir que l’aileron arrière de Red Bull fléchissait trop à grande vitesse et réduisait la traînée. Ce serait un avantage particulier en Azerbaïdjan, qui a la plus longue ligne droite de tous les circuits du calendrier.

L’organe directeur de la FIA introduit de nouveaux tests pour mesurer la rigidité des ailes. Cependant, ils ne prennent effet qu’à partir du 15 juin, avant le Grand Prix de France.

Hamilton a parlé le mois dernier de ce qu’il a appelé l’aile « courbe » de Red Bull et a précédemment déclaré que cela rendait les voitures rivales plus rapides lors du Grand Prix d’Espagne, qu’il a remporté.

« Peu importe ce que je pense, cela ne fait pas vraiment de différence », a déclaré Hamilton jeudi. « Le fait est qu’ils ont réussi les tests qui sont donnés pour ce week-end, donc nous procédons comme les choses sont. Bien sûr, c’est un avantage dans la ligne droite.

Verstappen a connu des difficultés à Bakou dans le passé, sans aucun podium et deux abandons en quatre courses. Le point bas est survenu en 2018, lorsqu’il a tenté de bloquer son coéquipier de l’époque, Daniel Ricciardo, à la fin de la longue ligne droite. La paire est entrée en collision et les deux pilotes étaient hors de la course.

Verstappen a déclaré qu’il pensait que Mercedes avait toujours une voiture plus rapide dans l’ensemble.

« Je pense qu’ils sont toujours sur des pistes normales devant nous, mais je pense que pour nous, jusqu’à présent cette saison, nous avons connu un bon début par rapport aux autres saisons et nous devons juste continuer », a-t-il déclaré.

BOTTAS ÉCHOUÉES

Le pilote McLaren Lando Norris est troisième au classement – ​​déjà 49 points derrière Verstappen – et mène un peloton de chasse qui comprend le rival de Mercedes Valtteri Bottas, le deuxième Red Bull de Sergio Perez et les deux Ferrari.

Bottas a montré des scintillements de rythme avec une pole position et deux meilleurs tours cette saison. Mais le Finlandais n’a pas encore terminé plus haut que troisième dans une course et a moins de la moitié des points de Hamilton.

Son week-end a mal commencé lorsque des retards de vol l’ont laissé coincé à l’aéroport de Finlande jeudi alors que d’autres conducteurs marchaient sur la piste de Bakou.

Pourtant, Bottas a été en quelque sorte un spécialiste de Bakou dans le passé. Il a remporté la dernière course en 2019 – le GP d’Azerbaïdjan a été annulé en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus – et était en passe de gagner en 2018 avant qu’une crevaison ne mette fin à sa course.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc sort de la déception à Monaco lorsqu’il s’est qualifié en pole position uniquement pour que sa voiture tombe en panne avant le début de la course. Il a déclaré que Ferrari aurait du mal à répéter son rythme monégasque « unique », compte tenu de la longue ligne droite de Bakou.

« Même s’il y a beaucoup de virages à basse vitesse », a déclaré Leclerc, « je pense que nous retrouverons la compétitivité normale que nous avions avant Monaco.

