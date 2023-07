Grand Prix d’Autriche : Max Verstappen s’impose au Red Bull Ring, Charles Leclerc termine deuxième

Le champion en titre de Formule 1, Max Verstappen, a poursuivi sa marche implacable vers un troisième titre mondial consécutif avec une victoire dominante au Grand Prix d’Autriche dimanche.

Verstappen est parti de la pole position pour la quatrième course consécutive et a décroché sa cinquième victoire consécutive et sa septième en neuf courses jusqu’à présent cette saison. Il a augmenté son avance au championnat à 81 points sur son coéquipier Red Bull Sergio Perez.

Il a même réussi à revenir à deux tours de la fin pour un tir au tour le plus rapide, malgré la réticence de son équipe à prendre le risque. En règle générale, il a obtenu le point de bonus dans le dernier tour pour terminer un week-end parfait après sa victoire depuis la pole lors de la course de sprint de samedi.

Cela a également amené le Néerlandais de 25 ans à remporter 42 victoires en F1 au total, une devant feu Ayrton Senna et seul à la cinquième place sur la liste des vainqueurs de tous les temps en F1.

Charles Leclerc – le vainqueur de l’année dernière ici – a terminé à 5,2 secondes de Verstappen à la deuxième place, Sergio Perez de Red Bull se classant troisième, à 17,2 secondes.

Mais la marge de victoire de Verstappen a été réduite par son arrêt au stand tardif, et ce fut une autre victoire confortable sur la piste de son équipe à Spielberg.

Prenant un bon départ depuis la pole, il a résisté à Leclerc dans les virages 2 et 3 et lui a facilement repris la tête après un arrêt au stand à mi-parcours de la course de 71 tours au Red Bull Ring.

Le pilote de Mercedes Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr. de Ferrari et plusieurs autres pilotes ont reçu des pénalités de cinq secondes pour avoir dépassé les limites de la piste.

Perez est parti 15e et a dépassé Sainz avec 10 tours à faire pour décrocher son premier podium depuis sa deuxième place au GP de Miami il y a deux mois. Sainz a terminé quatrième devant Lando Norris de McLaren et Fernando Alonso d’Aston Martin en sixième, Hamilton en septième et son coéquipier George Russell en huitième.

Red Bull a remporté les neuf courses, les 11 en incluant les deux courses de sprint avec la victoire de Verstappen lors du sprint de samedi après le succès de Perez en Azerbaïdjan.

Les pilotes se sont alignés sur la grille pour une minute de silence à la mémoire du pilote néerlandais de 18 ans Dilano van ‘t Hoff, décédé samedi après un accident au Championnat d’Europe de Formule Régionale sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

La F1 organise une course en Belgique le 30 juillet.

