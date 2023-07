Grand Prix d’Autriche: Lando Norris regrette l’erreur et Charles Leclerc suggère que Max Verstappen était battable

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Temps forts des qualifications du GP d’Autriche

Lando Norris dit qu’une erreur dans le dernier virage lui a coûté la troisième place des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche.

Norris partira quatrième pour la course de dimanche, mais n’était qu’à 0,077 seconde de Carlos Sainz, troisième, car les améliorations de McLaren semblaient porter leurs fruits.

Seul Norris a les nouvelles pièces alors que McLaren a poussé fort pour amener les développements en Autriche. Oscar Piastri aura la voiture améliorée la semaine prochaine à Silverstone.

« Je suis super content, les gars ont fait du bon travail pour obtenir tous les morceaux ici ce week-end et ça a tout de suite payé », a déclaré Norris. Sky Sports F1.

« Une très bonne journée du début à la fin. Nous avons eu quelques soucis ce matin, ce qui nous a obligés à être encore plus limités en roulage. Pour obtenir, appelons ça une nouvelle voiture, fonctionnant comme il se doit, les gars ont fait un très bon Donc P4, en tant que pilote, je me plains parce que j’aurais pu être P3 mais j’ai fait une petite erreur. »

Interrogé sur son erreur, Norris a ajouté : « C’est difficile de s’engager dans le dernier virage. C’est très délicat parce que vous êtes un peu sur le trottoir d’entrée, ce qui rend la voiture très nerveuse et j’ai raté de peu le point culminant. Comme il comprime, si vous le manquez, vous sous-virez mal.

« Je me suis juste fait chier, je pensais que j’avais suivi les limites et que je devais juste me retirer. Donc cela m’a définitivement coûté P3, ce qui m’énerve un peu parce que j’aurais aimé battre Carlos, mais heureux avec P4 . »

Norris explique pourquoi il est fort au Red Bull Ring

Norris a décroché son premier podium en F1 au Grand Prix d’Autriche en 2020 et a également terminé troisième un an plus tard. C’est sans doute sa meilleure piste sur le calendrier et il pense que la nature à grande vitesse du circuit est la raison de son succès.

« Cela convient assez bien à mon style de pilotage. Mon point fort, ce sont les virages à grande vitesse. Contre tous les pilotes avec qui j’ai été coéquipier, cela a été mon point fort – contre Carlos et Daniel. [Ricciardo], » il expliqua.

« Il y en a une quantité décente ici où vous devez vous engager et trouver la limite vous-même. Ensuite, vous avez ces grandes zones de freinage. Quand j’ai commencé la F1, ce n’était pas mon point fort mais j’en ai fait quelque chose d’assez fort.

Norris débutera le Grand Prix d’Autriche de dimanche à partir de la quatrième place

« Vous avez trois grandes zones de freinage et quatre virages à grande vitesse ici, donc c’est une piste qui me convient bien et je suis à l’aise pour attaquer. C’est ma piste la plus réussie, je l’adore. »

McLaren n’a pas marqué de points lors des deux dernières épreuves après un début de saison décevant.

Norris admet que la nouvelle voiture est « certainement un pas en avant » et lui donne « plus de confiance à certains endroits ».

« Je ne dirais pas que cela a tout changé, ce n’est pas comme si la caractéristique était bien meilleure. Mais en même temps, nous ne nous attendions pas à ce que ce soit beaucoup mieux. Nous nous attendions juste à une amélioration globale, ce que nous avons fait, « , a déclaré le pilote britannique.

« Aujourd’hui, nous avons réussi à le prouver, même sur le circuit court, donc cela nous fait paraître un peu mieux. Même si vous doublez et dites, nous sommes à une demi-seconde, je pense que nous serions toujours satisfaits de il.

« Cette piste a aussi été, je suis toujours un gars négatif, donc cette piste a été bonne pour nous. Je ne veux pas trop m’avancer et dire que c’est incroyable, j’aimerais attendre jusqu’à Silverstone pour L’équipe a fait du bon travail pour tout amener ici et faire un si grand pas, donc c’est à moi dimanche de le transformer en quelques points. »

Leclerc suggère que la pole était possible

Charles Leclerc n’était qu’à 0,048s de prendre la pole à Max Verstappen alors qu’il a tout donné dans les deux derniers virages, visiblement à la limite.

Il ne suffisait pas de répéter ses efforts à Bakou, où il a décroché la pole lors du premier week-end de sprint de la saison, et le pilote Ferrari souhaite plus de performances en configuration course.

Max Verstappen débutera le GP d’Autriche au premier rang de Charles Leclerc

« Il y a toujours quelque chose de plus. Je pense que le virage trois n’était pas idéal, le virage un j’ai eu pas mal de clichés », a déclaré Leclerc.

« Nous avons essayé d’ajouter un peu plus d’aileron avant pour la dernière manche en Q3 et c’était probablement un peu trop. Mais cela fait partie du jeu – très proche de la pole position, ce qui est un bon signe.

« Mais nous savons tous que notre faiblesse est la course. Nous attendons donc la course pour essayer de voir si nous confirmons les signes positifs que nous avons vus à Montréal.

« L’équipe a fait un excellent travail en mettant tant d’efforts pour apporter les améliorations plus tôt que prévu. Cela nous a également aidés à avoir un bon feeling avec la voiture aujourd’hui. »

