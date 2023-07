Grand Prix d’Autriche EN DIRECT : Heure de départ du Royaume-Uni, calendrier, résultats du sprint et classement des pilotes – Max Verstappen part en pole pour la course à domicile de Red Bull

Max Verstappen semble prêt à dominer un autre week-end de F1 en remportant la pole position au Grand Prix d’Autriche et en remportant la course de sprint.

Le pilote néerlandais était en contrôle total lors de la course à domicile de Red Bull et s’est préparé pour une nouvelle victoire.

Verstappen a été presque imparable cette saison

Red Bull a remporté confortablement les huit courses jusqu’à présent cette année, Verstappen renforçant son avance au championnat des pilotes.

Mais le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a du mal et part 15e aujourd’hui, bien qu’il soit arrivé deuxième dans la course de sprint.

Charles Leclerc et Carlos Sainz seront probablement les concurrents les plus proches de Verstappen, partant deuxième et troisième.

Pendant ce temps, Lewis Hamilton est cinquième et son coéquipier Mercedes George Russell est 11e.

Grand Prix d’Autriche: Date et heure de début au Royaume-Uni

Le week-end de course au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche, est prévu du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet.

Il y a eu une séance d’entraînement à partir de 12h30, heure du Royaume-Uni, avant le début des qualifications de vendredi à 16h.

Le deuxième Sprint Shootout de la saison a débuté à 11h samedi, avant que la course Sprint n’ait lieu à 15h30.

L’extinction des feux pour le Grand Prix de dimanche aura lieu à 14h.

Grand Prix d’Autriche : chaîne de télévision et diffusion en direct

La couverture sera sur Sky Sports F1 tout au long du week-end et leur préparation pour la course de dimanche commencera sur Sky Sports Main Event à 12h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 11,98 £ tandis que Channel Four diffusera les temps forts plus tard dans la soirée.

Fern Buckley de talkSPORT aura également des mises à jour en direct d’Autriche.

Hamilton se bat désormais constamment pour les podiums après les mises à niveau de Mercedes

Grand Prix d’Autriche : Grille de départ

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Charles Leclerc Ferrari

3 Carlos Sainz-Ferrari

4Lando Norris McLaren

5 Lewis HamiltonMercedes

6 Lance Promenade Aston Martin

7 Fernando Alonso Aston Martin

8 Nico Hülkenberg Haas F1 Team

9 Pierre Gasly Alpin

10 Alexandre Albon Williams

11 George Russel Mercedes

12 Esteban Ocon Alpin

13 Oscar Piastri McLaren

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo

15 Sergio Pérez Red Bull Racing

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri

17 Zhou Guanyu Alfa Romeo

18 Logan Sargeant Williams

19 Kevin Magnussen Haas

20 Nyck de Vries AlphaTauri

Grand Prix d’Autriche : résultats de la course Sprint

Max Verstappen

Sergio Pérez

Carlos Sainz

Balade Lance

Fernando Alonso

Nico Hülkenberg

Esteban Ocon

George Russel

Lando Norris

Lewis Hamilton

Oscar Piastri

Charles Leclerc

Alex Albon

Kévin Magnussen

Pierre Gasly

Yuki Tsunoda

Nyck de Vries

Logan Sargeant

Zhou Guanyu

Valtteri Bottas

Grand Prix d’Autriche : que dit-on ?

Verstappen a répondu aux affirmations selon lesquelles Red Bull pourrait devenir la première équipe de l’histoire à remporter toutes les courses en une seule saison.

Il a dit Forbes: « Peu importe ce que les gens disent de l’extérieur. Vous devez juste vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et c’est au sein de l’équipe et avec la voiture, et c’est ce que nous faisons.

« Bien sûr, nous avons eu un très bon début d’année et bien sûr nous aimerions vraiment que cela continue, mais parfois, ce qui se passe tout au long du week-end peut aussi être un peu hors de votre contrôle.

« C’est une très longue saison et il s’agit d’essayer de maximiser le résultat chaque week-end. »

autrichien Grand Prix : Classement Pilotes

Pilote / Voiture / Points

Max Verstappen / Red Bull Racing / 203 Sergio Pérez / Red Bull Racing / 133 Fernando Alonso / Aston Martin / 121 Lewis Hamilton / Mercedes / 102 Carlos Sainz / Ferrari / 74 George Russel / Mercedes / 66 Charles Leclerc / Ferrari / 54 Lance Stroll / Aston Martin / 42 Esteban Ocon / Alpin / 31 Pierre Gasly / Alpin / 15 Lando Norris / McLaren / 12 Nico Hülkenberg / Haas / 9 Alexandre Albon / Williams / 7 Oscar Piastri / McLaren / 5 Valtteri Bottas / Alfa Roméo / 5 Zhou Guanyu / Alfa Roméo / 4 Yuki Tsounda / Alphatauri / 2 Kevin Magnussen / Haas / 2 Nyck De Vries / Alphatauri / 0 Logan Sargeant / Williams / 0