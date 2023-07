Grand Prix d’Autriche : Christian Horner explique le tour le plus rapide de Max Verstappen au Red Bull Ring

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les temps forts du Grand Prix d’Autriche, la 10e course de la saison

Les temps forts du Grand Prix d’Autriche, la 10e course de la saison

Christian Horner dit que le co-fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, était au fond de sa tête lorsqu’il a décidé d’opposer Max Verstappen pour le tour le plus rapide de la course au Grand Prix d’Autriche.

Verstappen dominait l’événement à domicile de Red Bull et avait plus d’un écart d’un arrêt au stand avec Charles Leclerc à la deuxième place.

Au départ, Red Bull était réticent à opposer le leader du championnat, mais Verstappen est venu pour des pneus tendres et a réalisé le tour le plus rapide dans le dernier tour pour prendre le point de bonus.

« Ce fut un week-end exceptionnel. Max a eu un rythme incroyable tout le week-end. La stratégie que nous avons adoptée était légèrement différente de celle de nos concurrents, ce qui signifiait qu’il devait également faire des dépassements sur la piste », a déclaré Horner. « Je pense qu’il faisait signe à Charles en le dépassant ! Donc un week-end magnifique.

« C’est la première fois que nous venons ici depuis le décès de Dietrich. C’était très émouvant que ce soit une excellente performance d’équipe aujourd’hui. Nous avons décidé d’aller chercher le tour le plus rapide dans le dernier tour, malgré le risque de rater un arrêt au stand – il était au fond de ma tête, son mantra était toujours « Pas de risque, pas de plaisir ».

« La mécanique était en si bonne forme que cela semblait être une chose à faible risque à la fin. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté le Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen a déclaré qu’il voulait marquer un point supplémentaire, tandis que Sergio Perez a déclaré que les limites de piste « stupides » affectaient tout le monde. Après avoir remporté le Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen a déclaré qu’il voulait marquer un point supplémentaire, tandis que Sergio Perez a déclaré que les limites de piste « stupides » affectaient tout le monde.

Il a ajouté: « En entrant sur le circuit ce week-end, c’était très bizarre de ne pas l’avoir avec nous. Vous sentez sa présence partout – que ce soit les hôtels dans lesquels vous séjournez ou l’investissement qu’il a fait.

« Je me souviens du plaisir qu’il a eu à ramener ce Grand Prix en Autriche et de la passion qu’il avait pour la course. Bien qu’il ne soit pas ici en personne, sa présence se ressent partout et en regardant en arrière aujourd’hui, ce serait une chose qu’il apprécierait vraiment. «

Verstappen n’a pas vu d’arrêt au stand supplémentaire comme un risque

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a évoqué les performances de ses deux pilotes ce week-end après un excellent résultat de l’équipe Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a évoqué les performances de ses deux pilotes ce week-end après un excellent résultat de l’équipe

Verstappen mène Sergio Perez de 81 points au championnat après avoir récolté tous les points possibles à Spielberg.

Le Néerlandais a déclaré que « la voiture était en feu » et qu’il ne craignait pas que Red Bull puisse se tromper lors de l’arrêt au stand.

« Pour moi, ce n’était pas un risque, mais peut-être que l’équipe était un peu plus nerveuse. J’ai vu l’écart et je me suis dit : ‘il faut faire les stands. Je veux faire le tour le plus rapide' », a-t-il déclaré.

Max Verstappen et Sergio Perez ont offert à Red Bull leur cinquième double podium de la saison 2023 de F1

« De l’extérieur, cela ressemble peut-être à un gros risque, mais quand je suis dans la voiture, cela ne me semblait pas du tout un risque. »

Horner a confirmé que le team manager Jonathan Wheatley et l’ingénieur de Verstappen Gianpiero Lambiase étaient « prêts » après une discussion.

« Il y a eu un peu de discussion sur le risque par rapport à la récompense parce que nous pensions qu’il fallait refroidir les pneus et le faire de la manière la plus simple de ne pas faire d’arrêt au stand, dans lequel 400 choses peuvent mal tourner », a déclaré Horner. « Max était assez clair sur le fait que les pneus étaient f **** d. Il était assez concentré.

« Ensuite, vous commencez à regarder votre risque, prenons-nous le risque avec un jeu de pneus en dessous de la normale ? Ou est-ce en fait moins risqué de faire un arrêt au stand et de mettre un jeu de pneus tendres ? » prenez le risque » et il avait encore trois secondes d’avance sur Charles quand il est sorti de la voie des stands. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le prochain sur le calendrier F1 est le grand, Silverstone. Ne manquez pas le GP de Grande-Bretagne en direct sur Sky Sports du 7 au 9 juillet