Grand Prix d’Autriche : Carlos Sainz frustré de rater le podium mais Charles Leclerc remercie son coéquipier Ferrari

Le pilote Ferrari Carlos Sainz et le pilote Red Bull Sergio Perez se livrent à une chasse au chat et à la souris pour la P3

Carlos Sainz a admis qu’il était « frustré » de manquer le podium au Grand Prix d’Autriche, après avoir suivi Charles Leclerc en début de course.

Sainz demandait à Ferrari des ordres d’équipe alors qu’il restait à portée du DRS de Leclerc pendant les premiers tours, mais s’est vu refuser la possibilité d’être autorisé à passer.

Il a été contraint de doubler la pile lorsque les deux pilotes sont entrés pendant la voiture de sécurité virtuelle et ont reçu une pénalité de cinq secondes pour les limites de la piste.

L’Espagnol a eu une bataille passionnante avec Sergio Perez pour la troisième place, mais n’a pas pu retenir le pilote Red Bull et a dû se contenter de la quatrième place.

« L’écart est passé de quatre dixièmes parce que j’étais sur son [Leclerc’s] boîte de vitesses, à six ou sept secondes et trois positions perdues lors de ce premier arrêt au stand », a expliqué Sainz à Sky Sports F1.

« J’ai l’impression d’avoir joué le jeu d’équipe, de rester derrière et d’être pénalisé comme j’étais avec l’arrêt au stand, de perdre beaucoup de temps et de perdre les trois positions et six secondes avec la fin du VSC, alors que nous aurions pu faire quelque chose différemment m’a frustré.

« J’ai perdu beaucoup de temps à essayer de récupérer, ce que j’ai fait assez rapidement. L’écart et le temps que j’ai eu [penalty for] limites de la piste et à partir de là, ma course a été assez compromise.

« Quand le VSC est sorti, j’étais au milieu du virage neuf et je n’étais pas engagé à entrer dans les stands, donc c’était la bonne décision de rester dehors. Était-ce la bonne décision de venir au tour suivant lorsque le VSC se terminait est ce que nous devons analyser.

« Je ne veux pas dire qu’on me le doit. Je fais du mieux que je peux, je suis dans un très bon moment, je conduis très bien et très vite chaque week-end. Faire de bons dépassements et défendre aujourd’hui et c’est pourquoi je suis frustré par le résultat. »

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a ajouté : « Nous étions en sécurité avec Charles à Perez. Ce n’était pas un gros problème. Au début, nous avons décidé que notre intérêt pour l’équipe était de nous éloigner des P4 et P5, et de ne pas nous attaquer.

« Quand vous êtes derrière, vous êtes beaucoup plus rapide avec le DRS et nous ne voulions pas échanger tous les deux tours. C’était la stratégie. »

Charles Leclerc et Carlos Sainz étaient nez à nez lors des premières parties du GP d’Autriche

Leclerc : Sainz m’a un peu facilité la vie

Leclerc, qui devance George Russell pour la sixième place du championnat des pilotes, a terminé 16 secondes devant Sainz au drapeau à damier.

Le pilote monégasque a révélé qu’il regardait son coéquipier se battre avec Perez.

« Carlos a fait un excellent travail pour cela. Je savais que Checo arrivait, je ne savais pas à quelle vitesse il dépasserait Carlos, alors j’essayais de gérer les difficultés à pousser chaque fois qu’il devenait devant Carlos », a déclaré Leclerc. .

« Mais Carlos m’a rendu la vie un peu plus facile en faisant une excellente défense. Je pouvais tout voir à l’écran, ce qui était assez excitant et c’était bien. »

Leclerc : Ferrari pousse comme je n’en ai jamais vu

Ferrari a apporté plus de mises à niveau à Spielberg, ce qui les a clairement devancés par Mercedes et Aston Martin.

Leclerc pense que la voiture était « plus cohérente » dimanche et est intéressé de voir comment Ferrari se comportera aux vitesses élevées de Silverstone le week-end prochain.

« Cela fait du bien d’être de retour sur le podium, surtout après une journée difficile hier. J’avais de très bonnes sensations dans la voiture vendredi », a-t-il ajouté.

« Je pense qu’avec les nouvelles améliorations, les sensations sont là. Nous attendions vraiment cette course pour confirmer les bonnes sensations que nous avions le vendredi et cela a fonctionné.

« Ce n’est un secret pour personne, nous devons travailler extrêmement dur pour rattraper Red Bull. Ils sont encore beaucoup plus rapides le jour de la course. Mais le sentiment est meilleur et l’équipe pousse comme je ne l’ai jamais vu auparavant en termes d’améliorations. plus tôt que prévu et c’est super à voir.

« J’ai l’impression qu’avec les week-ends de sprint, c’est un peu plus imprévisible, moins de préparation. Peut-être que j’étais un peu à la traîne en termes de configuration pour cette course.

« J’ai eu l’arrière un peu trop sorti et j’ai eu du mal avec la dégradation de l’arrière. Mais sur le deuxième et le dernier relais, c’était mieux car j’ai modifié mon pilotage, alors peut-être avons-nous laissé un peu de performance là-bas. »

À propos de ses chances au Grand Prix de Grande-Bretagne, Leclerc a déclaré : « C’est une piste très différente à Silverstone et ça va être très intéressant de voir où nous en sommes. J’ai l’impression que la faiblesse de la voiture est peut-être encore un peu élevée. » – virages rapides. À Silverstone, il y a beaucoup de virages rapides, donc ce sera bien de voir si ce nouveau package aide. »

