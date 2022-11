Grand Prix d’Abu Dhabi: Max Verstappen devance George Russell lors de la deuxième séance d’entraînement alors que le champion du monde arrête le départ lancé de Mercedes

Max Verstappen a stoppé le départ fulgurant de Mercedes pour le dernier week-end de la saison de Formule 1 en dépassant confortablement les feuilles de temps lors des essais 2 du GP d’Abu Dhabi pour Red Bull.

Le champion du monde, étonnamment en retard le week-end dernier au Brésil alors que Mercedes a scellé sa première victoire de 2022, a raté le premier entraînement à Yas Marina après s’être assis pour le jeune pilote Liam Lawson mais n’a pas mis longtemps à trouver son rythme en P2, plus séance d’entraînement représentative éclairée.

Verstappen a affiché un 1: 29.146 et semblait en avoir plus dans le casier en battant le challenger le plus proche George Russell de 0,341 seconde, avec Charles Leclerc un dixième plus loin dans la Ferrari.

Lewis Hamilton, qui a mené un doublé Mercedes plus tôt dans l’après-midi, était loin quatrième et a failli se retrouver avec Kevin Magnussen de Haas à Abu Dhabi, théâtre de son chagrin pour le titre l’an dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton se rapproche de l’arrière Kevin Magnussen après que le pilote Haas ait roulé lentement sur la ligne de course lors de la P2 du GP d’Abu Dhabi. Lewis Hamilton se rapproche de l’arrière Kevin Magnussen après que le pilote Haas ait roulé lentement sur la ligne de course lors de la P2 du GP d’Abu Dhabi.

Les deux pilotes Mercedes ont eu du mal avec le trafic vers la fin de leurs tours, et Karun Chandhok de Sky Sports F1 a toujours estimé que leur vendredi était “encourageant” dans son ensemble.

“Ça va être dur de battre Max Verstappen, qui semble être bien branché sur le circuit avec une voiture qui fonctionne très bien”, a-t-il déclaré.

“Mais il n’y a aucune raison pour que Mercedes ne puisse plus avoir deux voitures sur le podium.”

Sergio Perez a terminé cinquième pour Red Bull, mais à plus de sept dixièmes de son coéquipier dominant, avec Carlos Sainz juste derrière dans l’autre Ferrari, qui a lutté et semble avoir été usurpé par Mercedes dans l’ordre hiérarchique de 2022.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez depuis la caméra du casque de Max Verstappen le coucher du soleil sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Regardez depuis la caméra du casque de Max Verstappen le coucher du soleil sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi.

Leclerc et Perez sont bloqués sur des points avant la fin de la saison 2022.

Alpine était le meilleur du reste avec Esteban Ocon et Fernando Alonso septième et huitième, devant Daniel Ricciardo de McLaren, qui quitte l’équipe – et, temporairement au moins, la grille F1 – après ce week-end.

Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui fera un adieu plus permanent à la F1 ce week-end, a terminé 12e en P2 pour Aston Martin.

Plus à venir.