Christian Pulisic a déclaré que sa première pré-saison complète à Chelsea était un « grand positif » avant la nouvelle campagne.

Le joueur de 22 ans a rejoint Chelsea en provenance du Borussia Dortmund en 2019, mais a raté le début de l’entraînement préparatoire et n’a rencontré ses coéquipiers que plus tard cet été-là.

L’international de l’équipe nationale masculine des États-Unis n’a pas non plus figuré dans les plans de pré-saison du club la saison dernière après s’être blessé lors de la défaite en finale de la FA Cup 2020 contre Arsenal.

Cependant, Pulisic faisait partie de l’équipe qui s’est rendue en République d’Irlande cette année et a déclaré que la préparation l’aiderait à démarrer la nouvelle campagne de manière positive.

« Je pense que ça va être très positif pour moi, alors j’attends avec impatience le début de la saison », a-t-il déclaré au site officiel du club.

Christian Pulisic a impressionné lors de la victoire convaincante de Chelsea en pré-saison contre Peterborough United. Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

« Cette année est ma première véritable pré-saison complète à Chelsea et cela m’a juste donné une bonne chance d’être pleinement en forme et d’être à 100% en forme et prêt à jouer 90 minutes une fois la saison commencée. de la saison est l’objectif, bien sûr. »

Pulisic a connu un bon début de pré-saison après avoir marqué lors de la victoire catégorique de Chelsea 6-1 contre Peterborough United le week-end dernier.

Pulisic et Chelsea ont terminé la saison dernière en remportant la Ligue des champions avec une victoire 1-0 sur les champions de Premier League Manchester City en mai.

L’attaquant est devenu le premier homme américain à remporter le trophée et a déclaré qu’il était ravi de reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers cet été.

« C’est génial d’être de retour et de revoir les gars et de se préparer pour une nouvelle saison », a ajouté Pulisic. « D’une certaine manière, c’est un peu surréaliste, ça commence à donner l’impression de retourner directement au travail, ce genre de sentiment, presque comme si cela ne s’était jamais produit.

« Mais c’est génial d’être de retour et de revoir les gars et de se préparer pour une nouvelle saison. C’est vraiment bien jusqu’à présent. Je pense que c’est un bon début, je commence à me sentir à nouveau en forme et prêt à partir et je pense que l’équipe a l’air bien.

« Nous avons également eu le match contre Peterborough, alors nous avons très bien commencé en remportant une victoire, et ce fut également une très bonne performance. »

Chelsea commencera sa campagne en Premier League par un voyage chez son rival londonien Arsenal le 1er août.