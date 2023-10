Grand pitch olympique du PM Modi, victoire de l’équipe indienne sur le Pakistan : super samedi pour les sports indiens

Ce fut un super samedi pour les sports indiens alors que l’équipe masculine de cricket a dominé le Pakistan lors de leur affrontement pour la Coupe du monde ICC au stade Narendra Modi à Ahmedabad, suivi quelques instants plus tard par le Premier ministre Narendra Modi qui a fait un discours fort pour que l’Inde accueille les Jeux olympiques de 2036 à la cérémonie d’ouverture de la 141e réunion du Comité International Olympique (CCI) à Mumbai.

« L’Inde est impatiente d’organiser des Jeux olympiques dans le pays. Nous ne négligerons aucun effort pour préparer l’organisation réussie des Jeux olympiques de 2036. C’est le rêve de 140 millions d’Indiens… L’Inde est prête pour les événements sportifs mondiaux. Le monde l’a vu pendant la présidence indienne du G20 », a déclaré le Premier ministre Modi lors de la session du CIO qui est revenue en Inde après 40 ans. La dernière fois que l’Inde a organisé une Session du CIO, c’était à New Delhi en 1983.

Parlant de la riche culture sportive de l’Inde, le Premier ministre a déclaré que les Indiens n’aiment pas seulement le sport, mais aussi le « sport en direct ».

« Nous ne sommes pas seulement des amateurs de sport, nous vivons le sport. Cela se reflète dans notre histoire de milliers d’années. Il existe des preuves scientifiques remontant à des milliers d’années concernant notre héritage sportif. Dholavira était une ville portuaire florissante il y a plus de 5 000 ans. Outre l’urbanisme, des infrastructures sportives ont été trouvées.»

Le sport est un aspect important de la culture et du mode de vie indiens. Sans sport, chacun de nos festivals est incomplet. Le langage du sport est universel. Dans le sport, il n’y a pas de perdants, il n’y a que des gagnants et des apprenants », a-t-il ajouté.

Abordant les efforts de son gouvernement pour développer les infrastructures sportives et former les athlètes, le Premier ministre Modi a déclaré : « Notre gouvernement encourage le sport à tous les niveaux. Les subventions de l’Université Khelo India, les jeux de la jeunesse, les jeux d’été, les compétitions sportives parlementaires et les para-jeux en sont des exemples. Il y a l’inclusivité et la diversité. C’est pourquoi l’Inde a si bien performé dans les compétitions internationales. La performance historique aux Jeux asiatiques est un signal de l’évolution de notre paysage sportif.

L’Inde fait un grand pas en avant dans son parcours en tant que nation olympique, Mumbai accueillant la 141e session du CIO du 15 au 17 octobre 2023.

La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. Il discute et décide des activités clés du mouvement olympique mondial, y compris l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques.

Une délégation indienne dirigée par Nita Ambani, la première femme indienne à être élue membre du CIO, avait fait un discours convaincant lors de la 139e session du CIO à Pékin en février 2022, à la suite de quoi Mumbai a reçu un soutien massif pour sa candidature avec 99 % des voix. vote en sa faveur de la part des délégués participant au processus.

Le Premier ministre Modi avait commencé son discours en félicitant l’équipe indienne de Rohit Sharma et le pays pour la victoire de l’équipe contre son principal rival, le Pakistan, lors du match de Coupe du monde ICC au stade d’Ahmedabad.

Jasprit Bumrah et Kuldeep Yadav ont déclenché un effondrement stupéfiant du Pakistan et se sont partagés quatre guichets lors de la victoire dominante de l’Inde. Cette victoire de sept guichets devant une foule de plus de 100 000 supporters au stade Narendra Modi était la huitième victoire consécutive de l’Inde contre le Pakistan en Coupe du monde, dans une séquence qui a débuté en 1992.

Bumrah a pris 2-19 en sept overs et Yadav a choisi 2-35 en 10 overs alors que le Pakistan s’est écrasé de 155-2 (29,3 overs) à 191 en 42,5 overs. Ensuite, le skipper indien Rohit Sharma a lancé un demi-siècle de 36 balles alors que l’Inde se dirigeait vers la ligne de victoire.