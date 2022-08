Grand-père va au cinéma en MP après 42 ans de vidéo émotionnelle

Les grands-parents nous portent un amour inconditionnel chaque fois que nous leur rendons visite et en retour, nous ramenons un sac plein de souvenirs. La joie la plus pure est lorsque vous réalisez leurs rêves avec votre propre argent durement gagné. Une vidéo faisant des tournées sur Internet montre un homme emmenant son grand-père regarder un film dans une salle de cinéma après 42 ans. Il a partagé que la dernière fois que son grand-père était allé voir un film dans un cinéma, c’était en 1980.

S’adressant à Instagram, le Dr Deepak Anjna, originaire d’Indore, a partagé une bobine dans laquelle son grand-père a été vu entrer dans un centre commercial et se diriger vers le théâtre pour regarder un film avec lui. Vêtu d’une tenue traditionnelle, son grand-père a été vu souriant à la caméra alors qu’il se dirigeait vers le théâtre. Ils ont regardé Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avec Raksha Bandhan. La légende intégrée à la vidéo disait : “POV : tu vas au théâtre avec ton grand-père (la dernière fois que mon grand-père est allé au théâtre en 1980).”

La bobine Insta réconfortante suscite l’amour d’Internet et Sadia Khateeb, qui a également joué dans le film Raksha Bandhan, a réagi dans la section des commentaires. “Donne mon amour à ton grand-père”, a-t-elle écrit avec un emoji au cœur rouge.

Les utilisateurs de Gram ont également inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et ont félicité l’homme pour son doux geste. L’un d’eux a écrit : « Moment h bhai, il est littéralement inspirant, car je l’ai rencontré personnellement… » Un autre a dit : « Touchant et écrasant. Quelqu’un a également commenté: “Les moments les plus précieux de la vie.” L’un des cyberinternautes a également ajouté : “C’est trop mignon !”

Une vidéo similaire est devenue virale, il y a quelque temps, dans laquelle M. Supranational Asia 2021 Rahul Rajasekharan Nair a emmené sa grand-mère faire un tour en voiture à Bengaluru.

Dans la vidéo, Rahul a documenté sa grand-mère parlant de la ville pour partager des histoires de sa jeunesse. La vidéo avec plus de 1 000 j’aime a gagné l’amour des internautes.

