Un GRANDAD se gorgée de près de 13 lb de cheddar par semaine dans des sandwichs – mais travaille si fort qu’il a des abdos qu’il pourrait le râper.

Le jardinier et bûcheron Mark King, 52 ans, estime qu’il a englouti un étonnant 7,28 tonnes de fromage fort au cours des 25 dernières années – plus que le poids d’un éléphant.

Grand-père Mark King se gorges de près de 13 lb de cheddar par semaine dans des sandwichs Crédit: Kennedy News & Media

Le jardinier et bûcheron Mark a abattu 7,28 tonnes de fromage au cours des 25 dernières années, mais travaille tellement dur qu’il a des abdos qu’il pourrait le râper Crédit: Kennedy News & Media

L’épouse Tracey Winter, 47 ans, lui prépare une variété de sandwichs tous les jours avec différentes garnitures – mais toujours complétées avec 400 g – presque 1 lb – de sa Cathedral City extra-mature préférée.

Il rentre ensuite chez lui pour préparer un grand dîner – avant de terminer chaque soir avant de se coucher en se moquant d’un autre lot de sarnies contenant un deuxième bloc de fromage de 400 g.

Bien qu’il consomme 22 513 calories de cheddar chaque semaine, Mark reste un maigre 14½ pierre et possède un six-pack enviable.

Mark, le père de Steven, 27 ans, Shane, 23 ans, Shannon, 20 ans et Scarlett, dix ans, a déclaré: «Je n’ai jamais eu de brûlures d’estomac, d’indigestion, de constipation, rien de tel. Plus le fromage est fort, mieux c’est.

«J’aurai n’importe quoi sur les sandwichs – Bovril, Marmite, poivre, mayonnaise, pâté, tartinade de fruits de mer, saucisses – mais il faut toujours qu’il y ait du fromage avec.

« J’aurai 400g de fromage dans mes sandwichs le soir, puis 400g au déjeuner. »

Sa femme Tracey Winter, 47 ans, lui prépare des sandwichs différents tous les jours mais ajoute toujours 400g de Cathedral City extra-mature. Crédit: Kennedy News & Media

Mark consomme 22513 calories de cheddar chaque semaine, mais reste un maigre 14½ pierre Crédit: Kennedy News & Media

Tracey a ajouté: «Nous aurons un grand dîner vers 18 heures et ensuite il mangera plus de sandwichs, sans faute, entre 22h30 et 23h15.

«Je ne pouvais pas manger de fromage comme lui, mais c’est exactement ce que fait Mark.»

Tracey a accumulé 1,3 million de vues lorsqu’elle a publié des images sur les médias sociaux d’elle en train de préparer les énormes gâteries au cheddar de son mari. Cependant, le couple, de Tonbridge, dans le Kent, a récemment souffert d’une peur en discutant avec des fans.

Tracey a rappelé: «Mark a reçu son vaccin contre le coronavirus il y a quelques semaines et il a commencé à avoir des douleurs horribles dans la poitrine pendant que nous faisions un livestream.

«Nous pensions qu’il avait peut-être eu une crise cardiaque, mais ils ont vérifié ses artères et tout et il est aussi en forme qu’une puce.

« C’était juste une réaction à son jab. Je pense que le calcium lui a probablement fait beaucoup de bien au fil des ans. »

Tracey dit: « Je ne pouvais pas manger de fromage comme lui, mais c’est exactement ce que fait Mark » Crédit: Kennedy News & Media

Tracey a publié un clip en ligne d’elle faisant ses énormes friandises au cheddar pour Mark et la vidéo a accumulé 1,3 million de vues Crédit: Kennedy News & Media

Elle dit: « Il ramasse et traîne des bûches toute la journée, c’est donc là que vont toutes les calories » Crédit: Kennedy News & Media

L’apport hebdomadaire de plus de 23 000 calories provenant du fromage de Mark équivaut à près de dix grandes pizzas au pepperoni Domino’s.

Mais Tracey a déclaré: «Mark est en pleine forme.

« Il ramasse et trimbale des bûches toute la journée, c’est donc là que vont toutes les calories. »