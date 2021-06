Grand-père qui aide un adolescent à surmonter sa peur de conduire est sain

Une vidéo est devenue virale pour toutes les bonnes raisons. Après tout, ce sont les petites choses de la vie qui remplissent le cœur de chaleur. Nous parlons du lien entre grand-parent-petit-enfant qui est gentil et attentionné. Il n’y a personne d’aussi adorable qu’un grand-parent dans la famille, les histoires attachantes sont nombreuses, mais un grand-père aimant a pris une place particulière dans le cœur de millions d’internautes. Pourquoi? Un utilisateur de TikTok nommé Kay, originaire d’Écosse, en visite chez son grand-père lui a parlé d’un carrefour qu’elle n’aimait pas traverser. Elle a dit que la route qu’elle emprunte en revenant est relativement fréquentée et bloquée par la circulation, ce qui la mettait vraiment mal à l’aise. Pour aider sa petite-fille de 18 ans, le papa de Kay, a trouvé la solution la plus douce possible. À la manière typique des grands-parents magiques, il l’a aidée à se sentir confiante lorsqu’elle se retire sur la route. Selon Unilad, le grand-père a agi comme le feu de circulation personnel de Kay pour lui faire savoir quand il était sûr de se retirer. Maintenant, chaque fois qu’elle va lui rendre visite, le papa de Kay se dirige de l’autre côté de la route pour faire signe à sa petite-fille.

Lorsque Kay a partagé la vidéo sur TikTok, elle a dit que le simple acte de gentillesse de son papa était sa partie préférée pour aller lui rendre visite. Elle a expliqué que bien qu’elle n’ait mentionné qu’une seule fois sa peur, son papa est si attentionné et se souvient de se tenir de l’autre côté de la route pour lui dire quand il est sûr de partir. Les images partagées en ligne montrent le papa de Kay se tenant au bout de la route principale très fréquentée, regardant la circulation dans les deux sens avant d’encourager Kay à avancer, puis de lui faire un signe de la main alors qu’elle démarrait.

La vidéo fait fondre des milliers de cœurs en ligne. Une personne a commenté : « Cela ne fait que cimenter ma théorie selon laquelle les grands-pères sont de vrais anges. » Tout comme le grand-père de Kay, tous les grands-parents sont allés pour assurer la sécurité de leur petit. La vidéo a également rendu certaines personnes nostalgiques et fait manquer leurs grands-parents. Certains ont dit que ils se sont souvenus de leurs propres grands-parents et du fait qu’ils sont toujours des anges gardiens pour eux.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici