Grand-père fond en larmes alors que sa petite-fille lui demande de l’accompagner dans l’allée

Pour rendre le jour de son mariage plus mémorable, une femme a récemment demandé à son grand-père de l’accompagner dans l’allée et une vidéo de leur doux moment est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. La femme voulait remercier son grand-père pour son amour éternel et ses soins.

Le clip commence par les images du vieil homme assis dans ce qui semble être un restaurant alors qu’il lit la salutation spéciale faite par sa petite-fille. La lettre lui est adressée sous le surnom de « Grandy ». Dès que le vieil homme a fini de lire la demande, il est submergé par des émotions extrêmes de bonheur. Incapable de retenir ses larmes, l’homme s’effondre alors qu’une dame de la vidéo tend la main pour le consoler. La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait: “Le moment où sa petite-fille lui demande de l’accompagner dans l’allée le jour de son mariage.”

Après avoir rassemblé ses émotions, le grand-père répond: “Je le ferai certainement.” Selon la légende du message, la future mariée marchera dans l’allée avec son père et son grand-père. “Son ‘Grandy’ la promènera dans l’allée aux côtés de son père. Protégez ce bel homme », a déclaré la légende. Regardez la vidéo réconfortante ci-dessous :

La vidéo virale a recueilli plus de 1,42 lakh vues et plus de 17 000 likes sur l’application de partage de photos. De plus, la vidéo émotionnelle a laissé les internautes en admiration devant la famille. Alors que beaucoup ont qualifié la future mariée de chanceuse, d’autres ont exigé une vidéo du mariage. “Quelle fille chanceuse, son père et son grand-père. C’est tellement génial. J’aurais aimé avoir encore des parents ou des grands-parents », a commenté un utilisateur. Un autre a ajouté: “Maintenant, nous devons les voir marcher dans l’allée.” Un autre a écrit: “Joyeuses larmes comme c’est beau, merci d’avoir partagé ce moment incroyable.”

Que pensez-vous de ce clip émouvant ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici