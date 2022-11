« Grand-père » des États-Unis, Ream est devenu indispensable au Qatar

DOHA, Qatar — Au cours de l’hiver 2010, Tim Ream a subi ce qu’il a appelé « le test de Petke ». Ream participait à son premier camp d’entraînement professionnel de pré-saison avec les Red Bulls de New York, et son coéquipier de l’époque, Mike Petke, a décidé qu’il allait tester le courage du défenseur recrue. Après un sprint mort, Petke a traversé le dos de Ream avec un tacle glissé.

La réponse de Ream en dit long sur le genre de joueur qu’il était alors et qu’il continuerait d’être tout au long de sa carrière. Il regarda Petke, se leva, ne dit pas un mot et continua la séance d’entraînement.

“Il me testait d’abord et avant tout, mais qu’est-ce que je vais faire à ce sujet?” a déclaré Ream lors d’une interview exclusive avec ESPN. “Je vais essayer de le battre d’une manière différente parce que ce n’était pas ma façon de jouer et ce n’était pas la façon que je connaissais pour récupérer le gars.”

Une telle réaction est tout à fait conforme à la personnalité de Ream, qui dégage un calme dans tous les aspects de sa vie.

“Je ne sais pas si j’ai jamais, jamais vraiment perdu mon sang-froid”, a-t-il déclaré. “Cela ne sert à rien de riposter ou de voir rouge et de se mettre en colère parce qu’alors tout votre genre de [mindset]tout change et vous perdez la concentration sur ce que vous devez faire, et cela ne fait que continuer à jouer le jeu, puis essayer de gagner.”

C’est ce calme – non seulement émotionnellement, mais aussi sur le ballon – qui incarne le renouveau de Ream avec l’équipe nationale masculine des États-Unis lors de cette Coupe du monde. Il est passé de l’extérieur à la recherche de l’intérieur, en ce qui concerne la liste américaine, à être indispensable. En deux matchs avec les Américains, le défenseur central de St. Louis a été l’un des MVP de l’équipe. Ream a été stable comme d’habitude sur le ballon, complétant 89,1% de ses passes et remportant 60% de ses duels, tout en commettant une seule faute.

Il y a aussi le leadership de Ream. Dans la deuxième équipe la plus jeune de la Coupe du monde, le joueur de 35 ans est le vieux chef sage, même si cela lui vaut parfois du chagrin. Plus tôt ce mois-ci, le capitaine américain Tyler Adams a qualifié Ream de “grand-père” du groupe, ce qui a provoqué des plaisanteries de bonne humeur dans le bus de l’équipe. Après le match nul 0-0 de vendredi contre l’Angleterre, tous ces aspects seront à nouveau nécessaires mardi, lorsque les États-Unis affronteront l’Iran avec une progression vers les huitièmes de finale. Ses coéquipiers lui sont reconnaissants de sa présence.

“La norme qui [Ream] a été, c’est incroyable”, a déclaré Antonee Robinson, coéquipier de Ream et collègue défenseur au niveau international et au club de Fulham. “Il est une présence tellement apaisante sur le ballon. Ce n’est pas un choc pour moi. Je joue avec lui depuis assez longtemps maintenant pour savoir de quoi il parle. Mais le voir sortir sur cette scène, alors qu’il semblait à un moment donné qu’il ne serait pas là, et élever son niveau encore plus qu’il ne l’a déjà fait cette saison, cela signifie beaucoup pour moi.”

C’est une approche que Ream a perfectionnée depuis qu’il a commencé à jouer au football avec le célèbre club de jeunes St. Louis Scott Gallagher. C’est là que la capacité technique a été encouragée et valorisée, ce qui soulève la vieille question : son environnement l’a-t-il façonné ou est-ce simplement ce qu’il est ?

“Je pense que c’est exactement dans son ADN”, a déclaré Dan Donigan, qui a entraîné Ream à l’Université Saint Louis. “Je pense que c’est sa personnalité. C’est un gars très doux et à la voix douce. Rien ne l’ébranle. Il ne réagit jamais de manière excessive à quoi que ce soit, sur ou en dehors du terrain. C’est juste un individu très calme, peu importe à quoi il a affaire.”

Ream est plus d’avis que la nature et l’acquis – du moins au sens du football – l’ont façonné. Il a quatre frères et sœurs plus jeunes, et il dit : “Ils sont tous beaucoup plus bruyants que moi. Je ne sais pas si c’est un premier truc d’enfant parce que mon aîné est pareil. Je n’en suis pas un. de ces gars qui va être le plus vocal dans une foule. Mais avec le ballon, cela a été enseigné dès le plus jeune âge et, quelque chose en quoi notre entraîneur croyait vraiment.

Le comportement et les capacités constants de Ream lui ont bien servi dans une carrière professionnelle qui s’étend maintenant sur 14 saisons professionnelles. C’est, après tout, un homme qui, au cours de ses cinq dernières campagnes, a fait partie d’équipes qui ont été reléguées ou promues en Premier League. Il a également subi une autre relégation avec les Bolton Wanderers lors de son premier passage en Angleterre.

“La première chose qui me vient à l’esprit, c’est que c’est humiliant”, a-t-il déclaré à propos de la nature yo-yo des dernières années de Fulham. “Ce jeu peut vous offrir tellement de choses incroyables et de moments et d’expériences incroyables. En même temps, il peut les enlever et ensuite couper le tapis très rapidement.”

Bien qu’il ait rarement joué pour les États-Unis ces dernières années, Tim Ream est rapidement devenu indispensable pour l’équipe nationale lors de la Coupe du monde. Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Les expériences internationales de Ream ont également été des montagnes russes, juste étirées sur une plus longue période. Il a été introduit pour la première fois dans le cadre de l’équipe nationale sous Bob Bradley en 2010, mais un jeu inégal lors de la Gold Cup 2011 l’a fait sortir de l’équipe. Il a obtenu un rappel lors du cycle de la Coupe du monde 2018 sous Jurgen Klinsmann, mais une fois de plus, il est tombé en disgrâce. Ream a ensuite été amené à fournir une présence de vétéran au cours de la première année du mandat de Gregg Berhalter, et la même chose s’est produite. Même une performance sans erreur contre El Salvador lors du premier match de qualification pour la Coupe du monde n’a pas suffi à obtenir un rôle plus important, car le manager américain s’est rapidement tourné vers les jeunes joueurs.

Mais Berhalter, couvrant toujours ses paris, a maintenu la communication avec Ream pendant cette période, bien que les conversations aient pris un schéma familier. Il semblait qu’à chaque fois que le manager américain appelait Ream, il devait expliquer au défenseur pourquoi il n’était pas appelé.

“La déception n’arrêtait pas de venir à chaque camp”, a déclaré Ream, ajoutant qu’à un moment donné, il avait “fait la paix” avec la perspective de rater la Coupe du monde.

Mais la communication continue de Berhalter a porté ses fruits. Miles Robinson s’est déchiré un Achille en mai, tandis que Chris Richards s’est blessé aux ischio-jambiers en septembre. Tout d’un coup, il y avait une ouverture sur la liste de la Coupe du monde, et Ream était nécessaire.

Berhalter a appelé Ream début novembre pour vérifier l’état mental du joueur et voir s’il était toujours engagé. Ream était méfiant, de peur que la déception ne le frappe à nouveau au visage, mais il a raccroché le téléphone en pensant qu’il avait une chance de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde. En fin de compte, celles-ci étaient nettement meilleures que les cotes de Lloyd Christmas, et Ream a finalement appris qu’il avait fait partie de l’équipe.

“J’essayais toujours de le traiter jusqu’à ce que nous atterrissions au Qatar”, a-t-il déclaré.

Mais si l’échange avec Berhalter a comporté quelques moments tendus, ce n’était rien comparé à la conversation qu’il a dû avoir avec ces trois enfants, Aidan, Theo et Lilia. Trois jours seulement avant de parler à Berhalter, Ream avait réservé des vacances de 10 jours à Disney World avec sa famille. Lorsque les plans de Ream pour le mois de novembre ont changé, il a dû leur annoncer la dure nouvelle que le voyage à Disney devrait attendre.

“Je leur ai expliqué : ‘Quels sont vos espoirs ? Quels sont vos rêves ? Comme, vous avez des rêves, qu’est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, papa a reçu un coup de téléphone, je vais aller à une Coupe du monde, et nous ‘va devoir reporter Disney'”, a-t-il déclaré.

Cela a aidé que ses deux garçons soient déjà de grands fans de football, collectionnant les autocollants qui accompagnent la Coupe du monde. Cela a aidé à adoucir le coup.

“C’était difficile à vendre au début, probablement la première heure”, a-t-il déclaré. “Puis une fois qu’ils ont compris, je pense qu’ils étaient plus excités de venir ici et de voir le spectacle et d’y participer maintenant. Ils demandaient une semaine quand ils montaient dans un avion et quand ils pouvaient arriver ici. “

Ream est pleinement conscient de sa bonne fortune en termes de composition de la liste, mais note à juste titre qu’il ne serait pas au Qatar s’il n’avait pas bien joué pour Fulham, où sa forme en Premier League cette saison a été exceptionnelle. Cela compte à peine moins surprenant que son jeu à la Coupe du monde. Lorsque Ream était pour la dernière fois en Premier League il y a deux saisons, il n’a disputé que sept matches de championnat et semblait avoir du mal à ce niveau.

Qu’est ce qui a changé? Lorsqu’on lui a demandé, un sourire triste a plissé le visage de Ream, et il a dit: “J’ai vu ce débat.” Il poursuit en insistant sur le fait qu’il est fondamentalement le même joueur qu’il a toujours été. Ni son style ni sa capacité globale n’ont changé.

“Est-ce que je pense que je suis un meilleur joueur maintenant? Oui”, a-t-il déclaré. “Est-ce que je pense que je fais les choses différemment ou que je suis miraculeusement devenu un type de joueur différent? Non, je ne pense pas ça.”

Ream admet qu’une certaine évolution a eu lieu. L’arrivée du manager Marco Silva “a probablement été la meilleure chose qui me soit arrivée”. Fulham est une équipe bien mieux équilibrée cette saison qu’elle ne l’était lors de ses récentes incursions en Premier League, et occupe actuellement la neuvième place. L’expérience compte aussi. Ream a noté qu’il n’avait jamais cessé d’apprendre et qu’il voyait mieux le jeu, reconnaissait les schémas de jeu de ses adversaires et réagissait en conséquence. Mais plutôt que de créer des tensions, la prise de conscience qu’il approche de la fin de sa carrière a été libératrice, à tel point qu’il pense qu’il peut continuer à jouer pendant encore trois ou quatre ans.

Le jeu de Tim Ream pour Fulham cette saison a été assuré de manière impressionnante, le mettant en place pour une sélection surprise dans l’équipe américaine. James Williamson – AMA/Getty Images

“Je pense que cela m’a libéré l’esprit de simplement jouer au jeu sur pilote automatique, comme je le ferais quand j’étais plus jeune”, a-t-il déclaré.

L’amélioration de son jeu est claire, tout comme la satisfaction qu’il tire d’avoir cette opportunité sur la scène mondiale. Après le match contre le Pays de Galles, les vibrations positives ont commencé à se manifester à travers la façade généralement placide de Ream.

“J’ai énormément apprécié et c’est quelque chose que j’aurais aimé qu’il se produise il y a longtemps”, a-t-il déclaré à propos de ce match. “Mais je profite de chaque minute de jeu et d’être ici.”

Maintenant, Ream et les États-Unis sont confrontés à un immense défi en affrontant une équipe iranienne pleine de confiance et d’élan, et susceptible d’être soutenue par une foule hyper partisane et pro-iranienne. Non pas que Ream va changer son approche.

“Je traite chaque match comme un match à élimination directe”, a-t-il déclaré. “Chaque match est important et celui-là est le plus important à la minute. Je ne vais pas le construire [that] ce jeu est sur un piédestal parce qu’alors vous commencez à trop y penser. Nous savons ce qui doit être fait. Gagnez, nous sommes partants.”

Le jeu de Ream peut les aider à y arriver.