UN GRANDAD a déclaré que sa journée avait été gâchée après avoir été refoulé d’un McDonald’s pour ne pas avoir de smartphone.

Colin Wakelam, 65 ans, a été « bouleversé » et « énervé » lorsque le personnel lui a dit qu’il ne pouvait pas entrer dans le restaurant pour un repas McMuffin – un « régal » de sa fille après avoir traversé une période difficile.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Vicky, 43 ans, et son père Colin, 65 ans, se sont vu refuser l’entrée dans un McDonald’s parce que Colin n’avait pas de smartphone Crédit : BPM

L’empileur d’étagères Asda de nuit et sa fille Vicky, 43 ans, sont arrivés chez McDonald’s dans la rue principale de Cheltenham, Gloucestershire, vers 9h20.

Ils avaient espéré s’asseoir à l’intérieur et passer du bon temps ensemble, mais on a dit à Colin qu’il ne pouvait pas entrer car il n’avait pas de smartphone, donc « ne pouvait pas scanner le code QR de suivi et de traçabilité » pour Covid.

Vicky, une femme de ménage et mère de cinq enfants, a déclaré que « tout le monde ne peut pas se permettre un smartphone ».

Elle a déclaré à GloucestershireLive: « D’être refusé simplement parce qu’il n’avait pas de téléphone pour se scanner là-bas, il était très contrarié.

« C’était assez embarrassant. Nous tenions la file d’attente et mon père essayait d’utiliser son téléphone pour scanner cette chose, mais c’est un si vieux téléphone, cela ne fonctionnerait pas.

« Je le sortais pour essayer de lui remonter le moral et c’était comme un coup dur pour lui et cela l’a rendu assez fatigué. Je voulais juste le soigner. »

Le couple a tenté d’entrer dans la chaîne de restauration rapide dans la rue principale de Cheltenham le 9 juin Crédit : BPM

Vicky affirme qu’après avoir demandé des explications supplémentaires, le directeur lui a dit « c’est, ce que c’est ».

Ne voulant pas gâcher davantage la journée, Vicky est entrée seule et a commandé de la nourriture à emporter.

Elle s’est commandée un repas de saucisse et d’œufs McMuffin et son père un repas de bacon et d’œufs de McMuffin et le couple s’est assis sur un banc à proximité pour manger leur bouillie.

Mais Vicky a déclaré qu’à ce stade, leur journée avait déjà été gâchée, ajoutant: « Mon père âgé a dû s’asseoir sur un banc et prendre son petit-déjeuner.

« Il a apprécié le repas, mais pour le reste de la matinée, cela a en quelque sorte mis un frein aux choses.

« J’étais ennuyé. J’étais vraiment en colère parce que je voulais juste faire plaisir à mon père.

« Mon père en avait marre parce qu’il savait que j’étais aussi en colère et qu’il voulait profiter de son repas et ne pas avoir à s’asseoir sur un banc dans High Street, c’était désagréable. »

‘DÉSAGRÉABLE’

Vicky a maintenant juré de boycotter McDonald’s.

McDonald’s s’est depuis excusé, admettant qu’il s’agissait d’une « véritable erreur ».

Un porte-parole du géant de la restauration rapide a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés d’entendre parler de l’expérience de ce client et nous nous excusons pour tout dérangement que cela a pu causer.

« C’était une véritable erreur commise par notre équipe de restaurant qui a mal interprété notre politique et n’a pas proposé de vérifier le client en utilisant la tablette du restaurant.

« L’équipe du restaurant a reçu un rappel de la politique et des procédures que nous avons en place pour garantir que cela ne se reproduise pas. »

Un autre « vieux garçon » a eu une expérience similaire dans un pub Wetherspoons car il n’avait pas d’application pour smartphone pour commander une pinte.

L’homme de 79 ans, qui s’était habillé pour son premier verre après le verrouillage, s’est assis seul à une table vide au boozer de Cardiff – aurait été ignoré par le personnel pendant 15 minutes.

Mais le parieur Mark Farrier a sauvé la situation et lui a acheté deux bières sur son propre appareil.