Grand pacte entre RBI et la banque centrale des Émirats arabes unis pour le commerce des devises locales

La Reserve Bank of India (RBI) et la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) ont signé hier à Abou Dhabi deux accords visant à établir un cadre pour les transactions transfrontalières en devises locales et l’interconnexion des systèmes de paiement et de messagerie.

Les accords ont été échangés entre les deux gouverneurs, en présence du Premier ministre indien Narendra Modi et du cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a indiqué la Reserve Bank dans un communiqué.

Le protocole d’accord (MoU) vise à « établir un cadre pour promouvoir l’utilisation des monnaies locales, à savoir. la roupie indienne (INR) et le dirham des Émirats arabes unis (AED) pour les transactions transfrontalières » et « une coopération pour l’interconnexion de leurs systèmes de paiement et de messagerie ».

L’Inde a encouragé les transactions transfrontalières en devises locales pour réduire la dépendance au dollar américain.

« Les deux protocoles d’accord visent à faciliter les transactions et les paiements transfrontaliers transparents et à favoriser une plus grande coopération économique entre les deux pays », a déclaré la RBI.

Le protocole d’accord sur l’établissement d’un cadre pour l’utilisation des monnaies locales pour les transactions entre l’Inde et les Émirats arabes unis vise à mettre en place un système de règlement en monnaie locale (LCSS) pour promouvoir l’utilisation bilatérale de l’INR et de l’AED.

La banque centrale a déclaré que le protocole d’accord couvre toutes les transactions de compte courant et les transactions de compte de capital autorisées.

« La création du LCSS permettrait aux exportateurs et aux importateurs de facturer et de payer dans leurs devises nationales respectives, ce qui permettrait à son tour le développement d’un marché des changes INR-AED. Cet arrangement favoriserait également les investissements et les envois de fonds entre les deux pays », il a ajouté.

L’utilisation des monnaies locales optimiserait les coûts de transaction et le délai de règlement des transactions, y compris pour les envois de fonds des Indiens résidant aux EAU.

En ce qui concerne l’engagement sur les «systèmes de paiement et de messagerie», la RBI a déclaré que les deux banques centrales ont convenu de coopérer pour relier leurs systèmes de paiement rapide (FPS) – interface de paiement unifiée (UPI) de l’Inde avec la plate-forme de paiement instantané (IPP) des EAU ; et relier les commutateurs de carte respectifs (commutateur RuPay et UAESWITCH) ; et explorer la liaison des systèmes de messagerie de paiements – le système de messagerie financière structurée (SFMS) de l’Inde avec le système de messagerie des Émirats arabes unis.

« Le lien UPI-IPP permettra aux utilisateurs de l’un ou l’autre pays d’effectuer des transferts de fonds transfrontaliers rapides, pratiques, sûrs et rentables », a déclaré la RBI.

En outre, la liaison des commutateurs de cartes facilitera l’acceptation mutuelle des cartes nationales et le traitement des transactions par carte.

La liaison des systèmes de messagerie vise à faciliter la messagerie financière bilatérale entre les deux pays.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)