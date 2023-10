Grand National va réduire le nombre de chevaux à 34 et assouplir les clôtures afin de rendre la célèbre course plus sûre

LONDRES — Le Grand National réduira son peloton à 34 chevaux dans le cadre d’une série de changements importants, entrant en vigueur l’année prochaine, dans le but de rendre le plus célèbre parcours d’obstacles au monde plus sûr pour les chevaux et les jockeys.

D’autres changements incluent l’adoucissement des clôtures en utilisant des plinthes en mousse et en caoutchouc, et le rapprochement de la première clôture du départ pour empêcher les chevaux de prendre trop de vitesse.

La course débutera également plus tôt dans la journée, afin que le parcours reste le plus doux possible, et les chevaux partiront arrêtés.

Le Grand National possède un peloton de 40 chevaux depuis 1984, ce qui a souvent été cité – ainsi que la taille des clôtures – comme l’une des principales raisons pour lesquelles 16 chevaux sont morts dans la course depuis le début du siècle.

Il se déroule sur 30 obstacles et généralement devant 70 000 spectateurs à Aintree et une audience télévisée mondiale, ce qui en fait l’un des plus grands événements du calendrier sportif britannique, mais aussi l’un des plus scrutés en termes de bien-être équin.

« Je crois qu’un Randox Grand National compétitif, juste et sûr est l’un des meilleurs moyens de garantir que le sport continue de prospérer pour les générations à venir et qu’il reste un élément important de la culture et de l’économie britanniques », a déclaré Nevin Truesdale, directeur général de The Jockey Club, qui gère les meilleurs hippodromes de Grande-Bretagne.

« Cela signifie que notre sport, comme beaucoup d’autres sports, doit reconnaître quand des mesures doivent être prises pour évoluer, car la sécurité et le soin des chevaux et des jockeys seront toujours notre priorité n°1. »

Les changements seront apportés à la suite d’un examen comprenant la collecte d’informations provenant de documents de recherche indépendants sur le bien-être des chevaux de course, l’analyse de données statistiques relatives à la course sur de nombreuses années et après avoir pris en compte les points de vue de l’industrie des courses, de la British Horseracing Authority, du militant World Horse Welfare, ainsi que des jockeys et des entraîneurs.

La RSPCA, qui est la plus grande organisation caritative britannique de protection des animaux, a salué les changements et s’est déclarée heureuse de voir les autorités des courses prendre au sérieux le bien-être des chevaux.

Ruby Walsh, deux fois jockey vainqueur du Grand National, a déclaré que la course « doit être préparée à changer ».

« Beaucoup de gens n’aiment pas le changement, mais tous les sports changent », a déclaré Walsh. « Le football n’est plus le même sport qu’il y a 30 ou même 15 ans et si l’on regarde la Coupe du monde de rugby, le rugby a dû évoluer.

« La course est la même chose dans la mesure où nous devons évoluer pour assurer l’avenir du sport. »

Le Grand National 2024 aura lieu le 13 avril.

Steve Douglas, Associated Press