Grand National gallois: Le Big Dog pourrait se diriger vers Chepstow en route vers le Grand National à Aintree | Nouvelles de la course

Le Coral Welsh National, en direct sur Sky Sports Racing, pourrait être la prochaine étape pour l’espoir d’Aintree The Big Dog, qui a remporté le plus gros prix de Navan avec une ronde de sauts convaincante dans le Bar One Racing Troytown Handicap Chase dimanche.

Avec un Munster National et un Grand National Trail à Punchestown déjà encrés sur son CV impressionnant, l’entraîneur Peter Fahey espère qu’il pourra s’appuyer sur des revenus de carrière qui totalisent plus de 175 000 £ alors qu’il trace un chemin vers le Grand National en avril.

Le joueur de neuf ans avait l’air fait sur mesure pour le National gallois de la saison dernière pour être arrêté après une erreur de fin de course sur un sol très mou.

Cependant, un retour à Chepstow pour certaines affaires inachevées pourrait être prévu pour le séjour de Damien et Colin Kelly.

Après la livraison extrêmement chronométrée de Keith Donoghue qui l’a vu enregistrer un succès de trois longueurs et demie à Navan, un pas en arrière jusqu’à trois milles et trois quarts prolongés le 27 décembre semble possible.

Fahey a déclaré: “C’était brillant – une belle course. Je ne sais pas si nous allons revenir sur les haies maintenant. Il est dans le National gallois et a une pénalité de 4 livres pour avoir remporté un handicap, nous allons donc considérer cela d’abord. .

Image:

Keith Donoghue embrassant le trophée après son succès à Troytown sur The Big Dog





“Le Grand National est l’objectif ultime. Je pense qu’il a les bonnes références pour cela. Tant que le terrain est sûr, c’est définitivement notre objectif de fin de saison. Je pense que le voyage et tout seraient idéaux.

“Nous verrons comment il sortira de la course de Navan. Il ne faudra pas longtemps avant le National gallois, mais s’il est en bon état, nous envisagerions d’y aller. Ensuite, nous planifierons autour d’Aintree après cela.

“C’était assez mou à Chepstow l’année dernière et ça n’a pas marché pour lui là-bas, alors croisons les doigts pour que nous obtenions une course propre avec lui.”

Image:

The Big Dog et Donoghue en action à Limerick





Pendant ce temps, la polyvalence Piste des pèlerinsqui a remporté deux bonnes poursuites avec handicap en Angleterre pour le chantier Monasterevin, et qui a terminé deuxième de l’Ulster Cesarewitch à Down Royal entre les deux, ne sera pas revu avant Noël.

Le joueur de 12 ans, qui a amassé plus de 330 000 £, remportant 20 de ses 64 départs en carrière, reste un pilier stable et conserve tout son enthousiasme, selon Fahey.

Image:

Peregrine Run en action gagnante à Leopardstown pour l’entraîneur Peter Fahey





“Il est sur le terrain en ce moment”, a déclaré le manieur. “Il fait une petite pause et nous le ramènerons au Nouvel An.

“Nous allons probablement le lancer dans un obstacle handicapé à Punchestown, quelque chose comme ça, et voir comment il va à partir de là.

“Il vieillit, mais nous avons eu une belle course avec lui l’année dernière et nous avons hâte de le faire revenir.

“Nous examinerons toutes les poursuites similaires dans lesquelles il a participé l’année dernière et nous le ciblerons à nouveau un peu en Angleterre. Cela lui convient là-bas avec un beau terrain.

“Il a fait une course brillante sur le plat à Down Royal. Il a juste besoin d’un bon terrain et s’il est aussi enthousiaste qu’il l’était la saison dernière, à l’approche de l’année prochaine, nous serons ravis.”