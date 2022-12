Grand National gallois en direct sur Sky Sports Racing: Oskar d’Eva prêt à jouer le rôle principal après la victoire de Cheltenham | Nouvelles de la course

Oskar d’Eva s’est placé dans le bilan national gallois après un succès âprement disputé dans la Dahlbury Handicap Chase en vedette dans un Cheltenham glacial vendredi.

La chance de 8/1, montée par Alan Johns, a sauté pour le plaisir dans l’épreuve de trois milles et quart et avait juste assez à revendre pour contrecarrer Spiritofthegames d’une demi-longueur.

Coupé à 16/1 de 33s par Paddy Power pour le concours parrainé par Coral à Chepstow le 27 décembre, cela semble un point d’arrêt naturel pour le manieur gallois Tim Vaughan.

Vaughan a déclaré: “Il a été super constant cette année. La seule préoccupation était le terrain. Non pas qu’il ne puisse pas gérer un bon terrain, c’est juste [softer] ralentit tout le monde.

“Il a persévéré, donc je suis ravi. C’est bien pour le cheval, bien pour Alan, bien pour moi, bien pour les propriétaires – qui sont des gens adorables – et c’est super pour tout le monde.

“Il est dans le Welsh National et c’est définitivement une pensée. Pourquoi pas? Si ça venait doucement, nous le regarderions certainement. La vue était que s’il ne venait pas ici et ne gagnait pas, il n’allait pas gagner un ressortissant gallois. C’est le raisonnement que nous avions. “

Cependant, Newcastle et Aintree sont également dans les pensées. Il a ajouté : “De toute évidence, il doit faire un autre pas en avant, mais un voyage plus long et un terrain plus mou mettraient plus de choses en notre faveur.

“Nous verrons, mais dans ma tête, l’Eider serait la course pour lui. C’est juste un peu moins bon que le Welsh National, et peut-être qu’un Grand National serait un beau rêve.”

Scottish National sur le radar de Skelton pour Hidden Heroics

Image:

Hidden Heroics impressionné sous Harry Skelton pour gagner par une nette marge





Le Grand National écossais était dans l’esprit de Dan Skelton après Héroïques cachés (favori du 10/11) a pris la Cheltenham & South-West Racing Club Novices Limited Handicap Chase dans un galop entre les mains de Harry Skelton.

Dan Skelton a déclaré: “Il a bien sauté, un peu sur sa droite. Je l’ai couru à Aintree au début de la saison et je l’ai laissé tomber et il a couru comme un hippopotame avec une hernie – il était affreux.

“Nous avons donc dit que nous allions courir sur les clôtures maintenant et il est deux sur deux et n’a pas lâché la bride deux fois. Il n’a pas participé aux courses les plus profondes de tous les temps, mais il a fait ce qu’on attendait de lui. et il a fait un sans-faute autour de Cheltenham, ce qui, en tant que novice, n’est pas la tâche la plus facile du monde, donc nous sommes très contents de lui.

“Nous continuons comme nous sommes, trouvons des handicaps novices et nous n’allons pas augmenter considérablement notre note, mais au printemps, nous pourrions envisager quelque chose comme un National écossais.”

Nicky Henderson a rendu hommage au timing du jockey Nico De Boinville alors qu’il faisait des fractions raisonnables pour un succès de premier plan sur Attaque (5/1) dans le Hurdle des novices britanniques de la chasse nationale EBF.

Image:

Attacca (à droite) a battu Master Chewy pour faire deux sur deux sur les haies





Henderson a déclaré: “Il était très habile. Le chronométrage de Nico était brillant. Le cheval saute, n’est-ce pas?

“Je pense qu’il veut encore un demi-mile, mais c’est pourquoi nous avons défini ces fractions et il les a bien définies aussi. Je pense que nous allons le faire passer à deux et demi et faire une course normale ensuite.

“Les Sidney Banks seraient une belle course pour lui. Nous verrons ce qui se passera au cours de la nouvelle année. Il a vraiment apprécié ça et moi aussi.”

Par un après-midi glacial, David Bridgwater a ironiquement quitté la liste froide lorsque Dame du Soir a été livré avec une course parfaitement chronométrée par Lily Pinchin pour remporter le CF Roberts Services électriques et mécaniques Mares’ Handicap Chase par une tête.

Ponctuation en a fait quatre de suite depuis qu’il a rejoint Fergal O’Brien alors qu’il défiait une augmentation de 6 livres pour prendre le Catesby Estates Handicap Hurdle par trois longueurs et trois quarts aux mains de Paddy Brennan.

À la veille de son 72e anniversaire, Henderson a célébré un doublé sur la carte en tant que Capitaine Morgs fini plein de course pour gagner le Citipost Handicap Hurdle devant Brazos et Annual Invictus.