Grand National : Aintree réduit à 34 coureurs en 2024 et des modifications apportées à la première clôture dans un souci de bien-être des chevaux | Nouvelles des courses

Le concours le plus célèbre des courses, le Randox Grand National à Aintree, sera réduit de 40 à 34 à partir de l’année prochaine dans le cadre de l’accent mis sur le bien-être des chevaux.

Le coureur du Grand National Hill Sixteen est décédé des suites d’une blessure lors de la course, ce qui a suscité les critiques des militants des droits des animaux Animal Aid. La course a également été prise pour cible par des manifestants du groupe Animal Rising, dont certains sont entrés sur la piste et ont provoqué un retard dans l’heure de départ.

Suite à son examen annuel du Grand National, le Jockey Club, qui gère l’hippodrome d’Aintree, a annoncé une série de changements, soutenus par la British Horseracing Authority (BHA), dans le cadre de « l’évolution continue » de la course.

Cette modification majeure verra la taille maximale du peloton réduite pour la première fois depuis 1984, le Jockey Club déclarant son objectif de réduire le risque d’incidents pendant la course.

Une grande partie de l’attention a également été centrée sur la première clôture, au cours de laquelle Hill Sixteen de Sandy Thomson a subi sa chute mortelle, et sur la course depuis la ligne de départ.

En réponse, le Jockey Club rapprochera le premier obstacle de 60 mètres du départ et mettra en place un départ arrêté, qui s’appliquera à toutes les courses franchissant les barrières du Grand National tout au long de la saison 2023-24.

L’heure de départ du Grand National, généralement à 17h15, sera avancée pour garantir qu’Aintree puisse fournir des conditions de terrain optimales et les chevaux ne seront plus conduits par un manieur sur le parcours pendant le défilé devant les tribunes.

Changements au Grand National Nombre maximum de coureurs réduit de 40 à 34 La première barrière s’est rapprochée du départ Départ arrêté à mettre en œuvre L’heure de départ a été avancée pour permettre le meilleur terrain possible Modifications de l’alignement du rail de roulement à l’intérieur du parcours pour faciliter la capture des chevaux en liberté Présentation de plinthes en mousse et en caoutchouc sur chaque clôture Hauteur de la clôture 11 réduite de deux pouces Cote de handicap minimum augmentée à 130

D’autres changements de sécurité incluent des modifications de l’alignement du rail de roulement à l’intérieur du parcours pour faciliter la capture précoce des chevaux en liberté et une réduction de la clôture 11 de deux pouces.

Nevin Truesdale, directeur général du Jockey Club, a déclaré que les changements apportés au Grand National font partie de « l’accent incessant mis par l’organisation sur le bien-être ».

Il a déclaré : « Je crois qu’un Randox Grand National compétitif, équitable et sûr est l’un des meilleurs moyens de garantir que le sport continue de prospérer pour les générations à venir et qu’il reste une partie importante de la culture et de l’économie britanniques.

Image:

Lucinda Russell, entraîneuse du vainqueur du Grand National 2023 Corach Rambler, soutient les changements en cours





« Cela signifie que notre sport, comme beaucoup d’autres sports, doit reconnaître quand des mesures doivent être prises pour évoluer, car la sécurité et les soins des chevaux et des jockeys seront toujours notre priorité numéro un. En apportant ces changements à Aintree, nous soulignons notre concentration constante sur le bien-être et notre engagement à propulser l’avenir des courses britanniques.

Sulekha Varma, responsable des courses du Jockey Club du Nord-Ouest et directeur de course à Aintree, a dirigé le processus d’examen et a déclaré : « Le bien-être de nos chevaux de course et de nos jockeys est notre priorité numéro un à Aintree et nous avons investi de manière significative dans le bien-être des équidés au cours des dernières années. de nombreuses années.

« Nous examinons continuellement le Grand National et, suite à un processus d’examen approfondi et fondé sur des preuves cette année, nous annonçons plusieurs changements dans le cadre de son évolution continue. »

Abordant la réduction de la taille du peloton, Varma a ajouté : « Nous savons, grâce aux documents de recherche et aux analyses internes des courses d’obstacles, qu’il existe une corrélation directe entre le nombre de coureurs et le risque de chute, de renversement ou d’être renversé.

« Cependant, nous devons également considérer qu’une réduction trop importante du peloton pourrait créer une course plus rapide et avoir un impact négatif en termes de sécurité. En utilisant les informations dont nous disposons et en considérant les expériences des participants, notre conclusion est que 34 devrait être le nombre maximum de coureurs dans la course qui, nous l’espérons, entraînera le moins d’incidents. »

Image:

La clôture 11 du parcours Grand National sera abaissée de deux pouces





Concernant les modifications apportées à la première clôture, Varma a ajouté : « Le déplacement de la première clôture réduira la possibilité de prendre trop de vitesse lors de l’approche et la réintroduction du départ arrêté devrait également contribuer à réduire la vitesse. »

L’entraîneur Lucinda Russell, lauréate du Dual Randox Grand National, qui a mené One For Arthur (2017) et Corach Rambler (2023) au succès dans le spectaculaire Aintree, a apporté son soutien aux changements annoncés.

Elle a déclaré : « Je pense que ces changements annoncés aujourd’hui sont un signe clair une fois de plus qu’Aintree et le Jockey Club continuent d’être proactifs en essayant de soutenir le Grand National et le sport plus large des courses de chevaux.

« Je suis pleinement favorable à la réduction de la taille du peloton et je ne pense pas que six coureurs de moins feront une différence dans l’héritage de la course. Cela ne peut être qu’un bon pas et, espérons-le, contribuera à améliorer les procédures de départ. »

Russell a ajouté : « Le niveau de bien-être en course est phénoménal et c’est quelque chose dont nous devrions être fiers. Une fois de plus, Aintree essaie de rendre les choses plus sûres. »