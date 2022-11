Carissa Waugh dit que sa famille n’a pas été en mesure d’installer ses filets de pêche comme avant en raison de la baisse du nombre de saumons au Yukon.

«Avec cela, nous perdons notre lien avec notre culture», a déclaré le jeune homme de 29 ans, qui porte également le nom de Tutchone du Nord, Eke Ewe.

“Nous ne sommes pas en mesure d’installer ce filet et d’enseigner à la jeune génération comment aller installer le filet, comment sortir le poisson du filet, comment le fileter et nourrir la communauté.”

Le département de la pêche et de la chasse de l’Alaska a déclaré que l’été dernier, 12 025 saumons quinnat sont entrés au Canada, où se trouvent leurs frayères. C’est le nombre le plus bas jamais enregistré et bien en deçà de l’objectif de 42 500 à 55 000 poissons prévu par un accord entre le Canada et les États-Unis.

Première Nation Waughis Taku River Tlingit appartenant au clan des corbeaux et d’ascendance de la Première Nation Little Salmon Carmacks. Membre du Yukon First Nations Climate Action Fellowship, elle est l’une des nombreuses déléguées autochtones et jeunes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui se sont rendues à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour la conférence des Nations Unies sur le climat, également connue sous le nom de COP27, pour partager comment ils ont vu de première main leurs communautés affectées par le changement climatique.

« Mon grand message est que nous devons investir dans nos jeunes autochtones », a-t-elle déclaré.

Jocelyn Joe-Strack, également connue sous le nom de Daqualama, est membre du clan des loups des Premières Nations Champagne et Aishihik, titulaire d’une chaire de recherche sur les connaissances autochtones à l’Université du Yukon et codirectrice de la Yukon First Nations Climate Action Fellowship. Elle a dit qu’elle faisait partie de plusieurs panels à la COP27 pour parler de la façon dont les Premières Nations du Yukon sont à l’avant-garde de l’autodétermination.

« Le simple fait de pouvoir démontrer le pouvoir et le potentiel de faire en sorte que les peuples autochtones aient leurs droits et soient capables de prendre des décisions qui tiennent compte des jeunes et des générations futures », a-t-elle déclaré.

Joe-Strack a déclaré qu’elle souhaitait en savoir plus sur les solutions au changement climatique axées sur le « retour à l’humanité ».

“Je pense que les solutions qui se concentrent vraiment sur la réduction des émissions, les voitures électriques, sur le mesurable, le tangible, qui attendent toujours le statu quo sans aucun changement réel à la cause profonde qui est notre mode de vie déséquilibré.”

Monique Chapman, qui a grandi à Yellowknife et appartient à la Première Nation Fond du Lac Denesuline dans le nord de la Saskatchewan, a déclaré qu’elle avait été choquée et émue lorsqu’elle a appris qu’elle avait été sélectionnée pour participer à la COP27 dans le cadre de la délégation des Territoires du Nord-Ouest.

« Nous sommes une petite partie du Canada et du monde, mais nous subissons beaucoup d’impacts », a-t-elle déclaré. “Espérons que mettre un visage sur les personnes qui essaient d’aider à lutter contre cela ou d’aider à trouver des solutions, aide à obtenir plus d’adhésion à travers la table.”

Chapman, 26 ans, travaille comme analyste de la réduction des déchets au sein du gouvernement territorial et se dit passionnée par l’engagement des jeunes. Elle a étudié la biologie marine à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et a déclaré qu’elle espère poursuivre ses études en poursuivant ses études en communication scientifique.

“Il est si important de savoir comment communiquer au grand public sur le changement climatique et le rôle du public et comment chacun peut s’impliquer.”

Reegan Jungkind, qui a grandi à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et étudie les sciences politiques, la sociologie et la durabilité à l’Université de l’Alberta, a déclaré qu’elle avait pleuré pendant «probablement trois heures» lorsqu’elle a appris qu’elle se rendrait en Égypte. Elle a dit qu’elle avait hâte de rencontrer des gens et de rapporter ce qu’elle a appris à sa communauté.

« J’espère que je pourrai faire entendre la voix des jeunes du Nord », a-t-elle déclaré.

« Personne ne comprend vraiment les perspectives du Nord ou n’y pense dans des contextes différents.

Jungkind, 20 ans, a déclaré que lorsqu’elle a récemment participé à un programme d’ambassadrices de la jeunesse à New York, les représentants d’autres pays ont été choqués d’apprendre que le Nord est affecté par le changement climatique car ils le considéraient comme un problème du Sud.

La conférence des Nations Unies sur le changement climatique se déroule du 6 au 18 novembre et met l’accent sur l’adaptation au changement climatique, le renforcement de la résilience et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les délégations des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon co-organisent une table ronde sur l’adaptation et la résilience climatiques dans le Nord canadien. Certains délégués du Yukon font également partie d’un panel avec l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique sur les efforts déployés à travers le Canada pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Rebecca Turpin, directrice du Secrétariat du changement climatique du Yukon, a déclaré que la conférence « ne se déroule pas comme d’habitude », car les dirigeants mondiaux ont fait des déclarations sur la façon dont les pays n’agissent pas assez rapidement pour lutter contre le changement climatique. Un nouveau rapport de l’ONU Changements climatiques indique que les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre restent insuffisants pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 ° C d’ici la fin du siècle

“Je suis optimiste parce que j’ai l’impression que c’est notre chance de vraiment sauter dessus et de ne plus attendre pour vraiment investir, en particulier pour le Nord, dans le transport et le chauffage”, a déclaré Turpin, ajoutant que ce sont les principales sources d’émissions du territoire.

___

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

Emily Blake, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Changement climatiqueAutochtonesNations Unies