Grand-mère prenant un bain de soleil mutilée à mort par un chien, sa fille et son gendre arrêtés

Une race de chien interdite aurait tué une grand-mère alors qu’elle prenait un bain de soleil au Royaume-Uni.

La femme, âgée de 70 ans, a été tuée alors que sa fille, Anita Singh, 49 ans, tentait de combattre le chien alors qu’il attaquait sa mère dans le Warwickshire, en Angleterre, selon le soleil.

L’incident a provoqué sept véhicules de police, trois ambulances, une ambulance aérienne et un fourgon pour chiens, qui ont envahi la résidence à la suite de l’attaque canine, selon un voisin.

La fille et son mari, Jas Singh, 52 ans, auraient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’héberger une race de chien interdite à la suite de l’attaque. Tous deux ont été libérés sous caution après de nouvelles enquêtes policières.

4 CHATONS DU TEXAS SURNOMMÉS LA ‘PORTÉE G’ SONT PRÊTS POUR L’AMOUR DES MAISONS

Anita Singh aurait été emmenée à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger qu’elle a subies en tentant de repousser le chien alors qu’il attaquait sa mère.

« Ils forment une famille adorable, trois générations vivent dans la maison, et c’est une chose terrible qui s’est produite », a déclaré le voisin.

Le voisin a affirmé que le chien avait attaqué la femme « alors qu’elle était dans le jardin à l’arrière allongée sur une chaise longue ».

Le voisin a déclaré que Jas Singh était au travail lors de l’attaque et « est très choqué et secoué et a déclaré qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle le chien s’est soudainement retourné et l’a décrit comme une terrible tragédie ».

LES CHIENS DE CALIFORNIE TROUVÉS DANS LES RUES ONT UN «LIEN FORT», À LA RECHERCHE D’AIMER LA MAISON

Le voisin a affirmé que la police avait déclaré que le chien impliqué était d’une race interdite. Le pit bull terrier, le Tosa japonais, le Dogo Argentino et le Fila Brasileiro sont interdits au Royaume-Uni

« Je ne sais pas ce que c’était – une taille assez grande avec une grosse tête, un type bulldog Mastiff », a déclaré le voisin.

« Personne ne sait pourquoi il a attaqué et tué la pauvre femme », a ajouté le voisin. « Il aurait pu devenir fou après avoir été piqué par une abeille, ou il aurait pu avoir un problème avec son cerveau. Cela pourrait être n’importe quoi. »

« Quand nous avons appris que la grand-mère était décédée, j’ai été choqué », a-t-il déclaré.

Un autre voisin a déclaré qu’il y avait eu « de nombreuses attaques mortelles de chiens récemment ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le commissaire de police Sutherland Lane a décrit l’attaque comme « un incident isolé tragique », selon la BBC. « Heureusement, les attaques de chiens de cette nature sont extrêmement rares, mais je reconnais que cela sera profondément bouleversant pour la communauté locale. »