Grand-mère pleure de joie alors qu’elle reçoit une poupée Barbie offerte par sa petite-fille

Une relation entre une grand-mère et sa petite-fille est tout simplement pure. Alors que nos grands-parents adorent nous gâter avec des cadeaux, parfois c’est aussi l’inverse. Cette relation est mise en lumière dans cette vidéo sur Twitter, où une petite fille offre à sa petite-fille quelque chose qu’elle a toujours voulu.

L’innocence et l’amour dans cette vidéo ont beaucoup attiré l’attention des utilisateurs de Twitter, des personnes partageant des expériences similaires et montrant leur affection pour cette relation.

« BELLE SURPRISE (Brésil) Dona Carmoza est surprise par une poupée Barbie de sa petite-fille. Elle avait voulu une Barbie toute sa vie », pouvait-on lire en légende de la vidéo Twitter. Le bonheur peut être entendu dans la voix de la grand-mère car elle est tellement excitée d’ouvrir le cadeau.

Son excitation ne fait qu’augmenter lorsqu’elle ouvre le cadeau pour trouver son enfance emballée dans une boîte.

BELLE SURPRISE ❤️(Brésil) Dona Carmoza est surprise avec une poupée Barbie de sa petite-fille… elle avait voulu une Barbie toute sa vie. pic.twitter.com/MS6Kotbth3– GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) 11 juillet 2021

La vidéo compte maintenant plus de 7 000 vues, et le nombre ne cesse d’augmenter depuis la sortie de la vidéo plus tôt dans la journée. Les commentaires sont remplis de mouvements sincères de relations similaires.

«Cela me rappelle quand j’ai présenté un de mes ours en peluche faits à la main à un collègue. Elle n’avait jamais eu d’ours en peluche de sa vie », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a dit : « Magnifique. » « C’est si simple d’être bon ; nous devrions tous accomplir des actes de gentillesse plus petits », a déclaré un troisième. « Les souhaits peuvent se réaliser à tout âge », a écrit un quatrième utilisateur.

Cela me rappelle quand j’ai donné à un collègue un de mes ours en peluche tricotés. Elle n’a jamais eu d’ours en peluche de sa vie. – Katie Myers (@katie_lynne8040) 11 juillet 2021

c’est si facile d’être gentil que nous devrions tous faire plus de petites gentillesses – Weezie (@DeepStateAlumni) 11 juillet 2021

De plus en plus de vidéos de ce type font maintenant surface sur différents médias sociaux et gagnent du terrain grâce à cette seule vidéo. La vidéo en elle-même peut vous amener à sourire et à oublier tous vos soucis pendant un instant et à simplement profiter de la pure grand-mère extatique et heureuse qui reçoit quelque chose de si réconfortant de sa petite-fille. En plus du fait que le cadeau est quelque chose qu’elle a toujours voulu, cette vidéo est d’autant plus spéciale pour le spectateur et ceux qui partagent de telles expériences.

