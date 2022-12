Grand-mère, mère, fille : Les familles se souviennent que 3 femmes des Premières Nations selon la police ont été tuées par le même homme

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Trois femmes des Premières Nations qui vivaient à Winnipeg ont été identifiées comme victimes d’un présumé tueur en série, selon la police, mais leurs proches disent qu’elles étaient bien plus que des victimes.

Marcedes Myran, Morgan Harris et Rebecca Contois ont tous été tués en mai, selon la police.

Jeremy Skibicki, 35 ans, a été accusé de meurtre au premier degré en lien avec leur mort, bien que les corps de Harris et Myran n’aient pas encore été retrouvés.

La police allègue qu’une quatrième femme, qui n’a pas encore été identifiée, a également été tuée par Skibicki, probablement vers le 15 mars. On pense qu’elle était une femme autochtone d’une vingtaine d’années, a indiqué la police.

Les femmes qui ont été identifiées étaient des mères, des filles, des sœurs et des amies.

Voici comment ceux qui les aimaient se souviennent d’eux.

Marcèdes Myran

Donna Bartlett brandit une affiche avec une image de sa petite-fille, Marcedes Myran, dans une photo d’archive d’octobre. (Tyson Koschik/CBC)

Myran, 26 ans, a été porté disparu en mars de cette année et a été vu pour la dernière fois dans le North End de Winnipeg.

Après sa disparition, les membres de sa famille ont parcouru la ville à sa recherche, craignant ce qu’ils pourraient trouver.

Myran vivait dans la rue avant de disparaître. Sa grand-mère Donna Bartlett a déclaré dans une interview en octobre qu’elle craignait que Myran ne soit exploitée, voire tuée.

Maintenant, Bartlett doit pleurer sa petite-fille, qui, selon elle, était une personne heureuse, souriante et confiante.

Morgane Harris

Un signe à une veillée du jeudi soir se lit comme suit, ‘Morgan Harris : elle est aimée.’ La police affirme que Harris a été tuée en mai, mais n’a toujours pas retrouvé son corps. (Trevor Brine/CBC)

Cambria Harris dit que sa mère, Morgan, était une mère de cinq enfants et une grand-mère qui était “joyeuse” et “stupide”.

“Les gens adoraient être avec elle”, a déclaré Cambria lors d’une veillée pour sa mère jeudi.

La famille et une équipe de recherche ont cherché Morgan pendant des mois après sa disparition au début du mois de mai, dans l’espoir de la retrouver, a déclaré Cambria.

Personne n’a jamais eu un mauvais mot à dire sur sa mère, a-t-elle dit, et la mort de Morgan a secoué sa famille.

Rebecca Contois

Une personne tient une pancarte en souvenir de Rebecca Contois lors d’une veillée à Winnipeg pour la jeune femme de 24 ans le 19 mai. (Sam Samson/CBC)

La famille de Contois dit qu’elle a vécu “une profonde, profonde tristesse” à cause de son meurtre, ainsi que de la mort des trois autres femmes.

“Les deux derniers mois ont été incroyablement épuisants”, a déclaré la famille dans un communiqué vendredi via Candace House, une organisation qui travaille avec les victimes et les survivants de crimes.

“Nous avons vécu un chagrin paralysant. Une pure dévastation. Je ne pense pas que nous ayons jamais pleuré des seaux de larmes, une anxiété douloureuse de réveil au milieu de la nuit, un type de chagrin jamais connu avant de.”

Contois était membre de la bande de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River, dans l’ouest du Manitoba, et a grandi à Winnipeg. Le jeune homme de 24 ans avait une fille.

Elle a été portée disparue dans les mois qui ont précédé le 16 mai, lorsque sa dépouille partielle a été retrouvée dans une poubelle derrière un immeuble d’habitation du quartier North Kildonan de Winnipeg. Après une recherche, d’autres de ses restes ont été retrouvés par la police à la décharge de Brady Road en juin.

Darryl Contois – qui a recherché les trois femmes à un moment donné et connaissait Rebecca, mais n’est pas directement lié à elle – se souvenait d’elle comme d’une femme amicale mais à la voix douce.

“Elle a toujours eu un cœur pour tout”, a-t-il déclaré lors d’une veillée en mai.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.